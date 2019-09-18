بالفيديو - رأسيات أتليتكو تفسد رقصة يوفنتوس

كان يوفنتوس يرقص ويحتفل بانتصار صعب أمام أتليتكو لكن رأسيات كتيبة المدرب دييجو سيميوني أفسدت كل شيء.

وتعادل يوفنتوس مع مضيفه أتليتكو مدريد إيجابيا بهدفين لكل منهما لهدف اليوم الأربعاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

افتتح خوان كوادرادو أهداف المباراة في الدقيقة 48، وأضاف بليز ماتويدي الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 65.

وقلص ستيفان سافيتش النتيجة لصالح أتليتكو بهدف في الدقيقة 70.

وأدرك هيكتور هيريرا التعادل لأتليتكو في الدقيقة 90.

وفي الوقت ذاته انتصر لوكوموتيف موسكو الروسي على مضيفه باير ليفركوزن الألماني في ملعب باي آرينا بهدفين لهدف.

بتلك النتائج تصدر لوكوموتيف موسكو المجموعة بثلاث نقاط، وتلاه أتليتكو مدريد ويوفنتوس بنقطة لكل منهما.

أما باير ليفركوزن فاحتل المركز الرابع بدون أي نقطة.

ضغط إسباني ورد إيطالي

بدأت المباراة بضغط من قبل أتليتكو ولكن دون تهديد حقيقي لمرمى تشيزني.

أول تهديد حقيقي كان في الدقيقة 12 حينما انطلق جواو فيليكس من منتصف الملعب وراوغ مدافعو يوفنتوس ولكن تسديدته تصدى لها تشيزني.

بعدها مرت رأسية راؤول خيمينيز أعلى مرمى البيانكونيري بقليل.

وفي الدقيقة 23 سدد رونالدو كرة قوية تصدى لها يان أوبلاك بثبات، ذلك قبل أن يتصدى حارس الأتليتي لرأسية من صاروخ ماديرا.

ولم يكن هناك أي فرص في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

4 أهداف

بداية الشوط الثاني كانت قوية جدا من يوفنتوس ففي الدقيقة 47 مرر إيجوايين الكرة إلى كوادرادو الذي راوغ مدافع أتليتكو وسدد بيسراه بطريقة رائعة في شباك أوبلاك ليعلن عن أول هدف في اللقاء.

ورد أتليتكو بتسديدة قوية من خيمينيز لكنها مرت أعلى مرمى يوفنتوس.

وفي الدقيقة 65 أرسل أليكس ساندرو عرضية رائعة ومتقنة قابلها ماتويدي برأسية قوية لتسكن شباك أتليتكو وتعلن عن الهدف الثاني للبيانكونيري.

وعقب خمس دقائق فقط سجل سافيتش هدف أتليتكو الوحيد في المباراة برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية هيأها له خيمينيز برأسه.

وكاد ماتويدي يسجل هدفا ثانيا له وثالثا ليوفنتوس لكن كيران تريبيير شتت الكرة من على خط المرمى.

ذلك قبل أن يتألق تشيزني ويتصدى لصاروخية من فيتولو.

وفي الدقيقة 90 ومن ركلة ركنية سددها هيكتور هيريرا برأسية قوية لتسكن شباك تشيزني وتعلن عن تعادل أتليتكو.

وسدد رونالدو قوية بيمناه لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من ضائع لم يحدث فيه أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

باير ليفركوزن X لوكوموتيف موسكو

وفي ألمانيا حقق لوكوموتيف موسكو انتصارا صعبا على مضيفه باير ليفركوزن بهدفين لهدف.

سجل جريجور كريشوياك الهدف الأول للفريق الروسي في الدقيقة 16.

وأدرك الفريق الألماني التعادل بعدما سجل بينديكت هوفيديس لاعب الفريق الروسي بالخطأ في مرماه.

وسجل ديمتري بارينوف هدف الفوز للوكوموتيف موسكو في الدقيقة 37.























































































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