سوبر في الجول – يعرفه الأهلي والزمالك وأدار لقاء نابولي وليفربول.. حكم ألماني للقمة

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الألماني فليكس بروتش حكما للقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في ملعب برج العرب على كأس السوبر المصري لموسم 2018-2019.

ويعاون بريش كل من مارك بورش وستيفان لوب.

أما الحكم الرابع فسيكون من مصر وتعينه لجنة الحكام في وقت لاحق إذ أنه لم يتم الكشف عن اسمه في البيان الصادر من اتحاد الكرة.

آخر مباراة أدارها الحكم الألماني ومعاونيه جمعت نابولي وليفربول أمس الثلاثاء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدفين دون رد.

كما سبق له إدارة لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وبرشلونة في عام 2012 والذي انتهى بفوز الزُرق بهدف دون رد.

وأدار نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وبنفيكا في عام 2014 والذي انتهى بفوز الفريق الإسباني بركلات الترجيح 5-3.

وفي يورو 2016 أدار مباراتين في دور المجموعات ولقاء وحيد في ربع النهائي بين البرتغال وبولندا وفاز رفاق كريستيانو رونالدو آنذاك 3-2 بركلات الترجيح.

وسبق لبريش صاحب الـ44 إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017 حينما فاز ريال مدريد على يوفنتوس بأربعة أهداف لهدف.

وفي الموسم الماضي أدار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حينما فاز توتنام على أياكس أمستردام بثلاثة أهداف لهدفين.

ويعرف الأهلي الحكم الألماني جيدا إذ سبق وأدار له نهائي كأس مصر في موسم 2009-2010 أمام حرس الحدود وخسر الفريق الأحمر بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.

كما يعرفه الزمالك جيدا بعدما أدار له لقاء السوبر المصري السعودي أمام الهلال الموسم الماضي وحينها فاز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

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