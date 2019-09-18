فيديو في الجول – متى ينسحب فريق من مباراة ولا يهبط أو يعاقب
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 18:21
كتب : FilGoal
في بعض الأحيان يقرر أحد الأندية الانسحاب من خوض مباراة وحينها ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في لوائح اتحاد الكرة.
وحال الانسحاب من الموسم ككل سيعود لبدء نشاطه من الدرجة الرابعة.
لكن في بعض الأحيان يمكن أن ينسحب ناد ما ولا يعاقب.. ليظل السؤال كيف يحدث ذلك؟
هذا ما سنراه في فيديو FilGoal.com الجديد من ضمن لوائح لا تعرفها في الدوري.
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