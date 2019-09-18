فيديو في الجول – متى ينسحب فريق من مباراة ولا يهبط أو يعاقب

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 18:21

كتب : FilGoal

لوائح الانسحاب

في بعض الأحيان يقرر أحد الأندية الانسحاب من خوض مباراة وحينها ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في لوائح اتحاد الكرة.

وحال الانسحاب من الموسم ككل سيعود لبدء نشاطه من الدرجة الرابعة.

لكن في بعض الأحيان يمكن أن ينسحب ناد ما ولا يعاقب.. ليظل السؤال كيف يحدث ذلك؟

أخبار متعلقة

الأهلي يطرح تذاكر السوبر ويعلن أسعارها بيليتش لـ في الجول: حجازي شارك في مباراة صغيرة معنا وكان جيدا للغاية شابي: صلاح ومبابي وستيرلنج سيجلسون على العرش بعد ميسي ورونالدو

هذا ما سنراه في فيديو FilGoal.com الجديد من ضمن لوائح لا تعرفها في الدوري.

طالع أيضا

شابي: صلاح وآخرون سيجلسون على العرش بعد ميسي ورونالدو

الإسماعيلي.. قتل الإحباط

كلوب يرد بغضب على أسئلة صحفيين

أسامة عرابي: الزمالك لديه نقاط قوة كثيرة قبل السوبر

طالع تقييم صحف إنجلترا لصلاح أمام نابولي

إحالة النني لمجلس تأديب في الاتحاد التركي

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي يعاقب عمر الوحش بسبب 3 مشاكل دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – إلغاء هدف جميل لجاريث بيل أمام سان جيرمان 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أسوان لـ في الجول: مباراتنا أمام المقاصة تنقل أرضيا فقط.. لم نتفق مع الشركة الراعية ساعة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - أتليتكو (0) يوفنتوس (1) كوادرادو يسجل .. شاختار (0) سيتي (2) ساعة | أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - باريس (2) ريال مدريد (0) بداية الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - أوليمبياكوس يعود من بعيد ويتعادل مع توتنام ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 3 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 4 مباراة الأهلي وكانو سبورت غير منقولة على قناة مصرية

قد ينال إعجابك