يتصدر إيهاب جلال المدير الفني للمصري سباق المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري كما تم الاستقرار على أسماء الجهاز المعاون له حال إتمام الاتفاق الرسمي.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة –فضل عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com تفاصيل الاجتماعات الأخيرة لمسؤولي الجبلاية وقال: "إيهاب جلال حصل على أغلبية الأصوات إذ أنه حصل على 4 أصوات مقابل صوت وحيد لحسام حسن".

وعن أسماء الجهاز المعاون أوضح "طارق مصطفى سيتولى منصب المدرب العام ومعه حمد إبراهيم".

وأضاف "أما المدرب المساعد فسيكون لمحمد شوقي الذي سيتم تصعيده من المنتخب الأوليمبي".

وعن مدرب الحراس استمر الحديث "استقررنا على مصطفى كمال بعد مفاضلة بينه وبين عصام الحضري وعبد الواحد السيد وأيمن طاهر، لكن تمسك إيهاب جلال به رجح كفته".

أما عن منصب مدير المنتخب "عماد متعب سيتولى ذلك المنصب".

وبسؤاله عن موعد الإعلان عن إتمام التعاقد اختتم المصدر حديثه "خلال ساعات أو ربما غدا الخميس سيتم الإعلان عن كل التفاصيل".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن نجاح المفاوضات الأولية بين إيهاب جلال واتحاد الكرة بالإضافة إلى ترحيب مدرب المصري بالأسماء التي طُرحت في الاجتماع من قبل اتحاد الكرة للتواجد في الجهاز المعاون.

في الوقت ذاته رحب مسؤولو الجبلاية بالأسماء التي طرحها إيهاب جلال للتواجد في الجهاز المعاون له حال توليه المسؤولية رسميا.

وكان إيهاب جلال أقر في وقت سابق بمفاوضات اتحاد الكرة معه لتولي منصب مدرب منتخب مصر استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 وكأس العالم 2022.

وأوضح "رغم محادثات مسؤولي اتحاد الكرة، لكن الأمور مازال رهن بعض الاتفاقيات، سواء موافقة النادي، أو تنفيذ اشتراطاتي الشخصية".

وأتم "بالتأكيد متمسك بالجهاز المعاون الذي أعمل معه دائما".

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