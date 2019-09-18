إيهاب جلال: إن أرادني اتحاد الكرة فعليهم التحدث مع المصري

قال إيهاب جلال المدير الفني للمصري إنه حال أراده اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر فعليهم التحدث لإدارة النادي البورسعيدي.

وتحدث إيهاب جلال لقناة "أون سبورت" اليوم الأربعاء قائلا: "أتشرف بعرض اسمي لقيادة منتخب مصر لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، لا يوجد أي شخص تحدث مع إدارة المصري".

وواصل "إدارة النادي المصري هي المسؤولة عن كل شيء".

وأكمل مدرب مصر المقاصة والزمالك السابق حديثه "كل شيء حدث منذ أسبوعين مع اتحاد الكرة رويته لإدارة المصري وهم على علم بذلك".

وبسؤاله هل أصر على اصطحاب الجهاز المعاون له أجاب "لا أعرف أي شيء لقد تحدثت من قبل والآن أنا أستعد للقاء حرس الحدود مع المصري في بداية الدوري".

وشدد مرة أخرى "إن أراد اتحاد الكرة أي شيء فعليهم الحديث مع إدارة المصري".

وبسؤاله عن رسالته لجمهور المصري قال: "أنا سعيد هنا ولدينا فريقا جيدا ونريد تقديم موسما مميزا، وأطلب من الجمهور حب المصري ليس شرطا أن تحب إيهاب جلال فقط النادي هو الأهم".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق تفوق إيهاب جلال على حسام حسن مدرب سموحة الحالي في سباق تدريب منتخب مصر وإنه هو الأقرب حتى الآن لتدريب الفراعنة خلفا لخافيير أجيري. (طالع التفاصيل)

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