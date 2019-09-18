بالفيديو - ملوك في حديقة الأمراء.. باريس يضرب ريال مدريد المستسلم بثلاثية

في حديقة الأمراء كان لاعبو باريس سان جيرمان ملوكا، وقدموا عرضا كرويا ممتعا أمام الملكي.. باريس انتصر على ريال مدريد بثلاثية بيضاء.

فريق العاصمة الإسبانية حل ضيفا على نظيره الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولاعبو "بي إس جي" لم يمنحوا متنفسا لضيوفهم، وضربوهم بثلاثية نظيفة تتابع على تسجيلها أنخيل دي ماريا (هدفان) وتوماس مونييه.

انتصار كان الأول لفريق مدينة النور على ريال مدريد في المسابقات الأوروبية منذ عام 1994.. 25 عاما انتظرها باريس سان جيرمان للثأر من أصحاب القميص الأبيض.

ورجال المدرب زين الدين زيدان بدوا مستسلمين أمام أصحاب الأرض، رغم تسجيل هدفين ألغتهما تقنية الفيديو.

وإن كنت من محبي الإحصائيات فيتوجب عليك معرفة أن اللوس بلانكوس لم يسددوا أي كرة على المرمى طوال المباراة.

Real Madrid did not have a single shot on target against PSG. 😬 pic.twitter.com/JWBUXXGjYD — Squawka Football (@Squawka) September 18, 2019

باريس دخل اللقاء منقوصا لغياب الثلاثي إدينسون كافاني وكيليان مبابي -للإصابة- ونيمار دا سيلفا -للإيقاف-، رغم ذلك أدى الثلاثي ماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا وبابلو سارابيا الغرض في الخط الأمامي.

أما ريال مدريد فاعتمد على الثلاثي جاريث بيل وكريم بنزيمة وإدين هازارد في هجومه، فيما شارك جيمس رودريجيز بدلا من لوكا مودريتش المصاب، وفيرلان ميندي بدلا من مارسيلو، الغائب لنفس السبب السابق، أما القائد سيرخيو راموس فلم يلعب للإيقاف وعوضه إدير مليتاو.

مجريات اللقاء

بداية اللقاء كانت هادئة واستحوذ باريس على الكرة، لكن بعد مرور 14 دقيقة فقط كانت شباك الحارس تيبو كورتوا تهتز بأقدام أرجنتينية.

أنخيل دي ماريا، نجم اللقاء، تسلم كرة بينية من خوان بيرنات على الطرف الأيسر من داخل منطقة الجزاء، ليسدد بقوة في نفس الزاوية التي يقف فيها كورتوا الذي فشل في التصدي للكرة.

ريال مدريد لم يصمت والرد أتى سريعا من هازارد بعدها بدقيقتين، لكن تسديدته القوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بعدة سنتيمترات.

تبدلت السيطرة بين الفريقين على فترات لكن دون خطورة حقيقية من الضيوف حتى كاد بيل يعدل الوضع من ركلة حرة مباشرة.. الكرة لامست الشباك بالفعل ولكنها كانت الشباك الخارجية في الدقيقة 32.

وفيما بدا اقتراب الملكي من التعادل، انشقت الأرض عن أنخيل من جديد. تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء، ولم يفكر كثيرا.

دي ماريا أطلق صاروخية بيسراه على يسار الحارس البلجيكي الذي لم يتوقع كرة بهذه القوة، و.. جوووول، الأرجنتيني أضاف الثاني في الدقيقة 34.

الإثارة الكبيرة تواصلت بعد دقيقتين فقط، بيل تسلم كرة وسددها من فوق الحارس الذي لطالما لعب معه، كيلور نافاس، ليحتفل بتقليص الفارق.

لكن تقنية الفيديو تدخلت وأثبتت لمس الكرة ليد الدولي الويلزي قبل التسديد.

ومحاولات الملكي لم تتوقف بحثا عن تقليص الفارق إذ سدد النفاثة الويلزية من جديد لكن الكرة مرت بجوار القائم مع الدقيقة 41.

في الشوط الثاني كان اللعب أهدأ كثيرا، ودي ماريا بعد مرور 60 دقيقة كاد يكتب هاتريك باسمه في شباك فريقه السابق لولا أن محاولته وضع الكرة فوق كورتوا باءت بالفشل وخرجت من الملعب.

مع الدقيقة 70 حاول زيدان التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه دافعا بالثنائي لوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش بدلا من إدين هازارد وجيمس رودريجيز على الترتيب.

7 دقائق مرت بعد هذا التبديل وبنزيمة هز شباك الحارس الكوستاريكي نافاس لكن تدخل أحد زملائه الذي كان في وضعية تسلل، أجبر تقنية الفيديو على إلغاء هدف آخر.

وبينما تتجه المباراة إلى نهايتها بتلك النتيجة، قرر ظهيرا الفريق الباريسي، خوان بيرنات وتوماس مونييه، المضي قدما وضرب ضيفهم في مقتل.

بيرنات توغل داخل منطقة الجزاء في هجمة مرتدة بالدقيقة 91 قبل أن يمرر إلى مونييه الذي لم يجد أدنى صعوبة في وضع الكرة بالمرمى.

باريس انتصر بثلاثية ليضع نفسه في صدارة المجموعة الأولى التي تعادل فيها كلوب بروج مع جالاتا سراي سلبيا ليضعا ريال مدريد في المركز الأخير.

وسان جيرمان أصبح أول فريق يتغلب على ريال مدريد في مباراته الافتتاحية بدوري الأبطال منذ ليون الفرنسي عام 2006.























































































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