أتليتكو باراناينسي بطلا لـ كأس البرازيل لأول مرة في تاريخه

نجح أتليتكو باراناينسي في تحقيق لقب كأس البرازيل لأول مرة في تاريخه بعدما حقق الفوز خارج قواعده في الإياب على إنترناسيونال.

مباراة الذهاب انتهت بفوز باراناينسي بهدف نظيف، ليؤول الحسم إلى مواجهة الإياب في بيريا ريو معقل إنترناسيونال.

ووسط أجواء حماسية مشتعلة من طرف الفريق الأحمر، نجح باراناينسي في خطف التقدم في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وعدّل الأوروجوياني نيكولاس لوبيز "الأرنب" النتيجة بهدف في الدقيقة 31 من الشوط الأول ليُعيد الأمل لأصحاب الأرض.

ظل التعادل الإيجابي سائدا طيلة أحداث الشوط الثاني حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدلا عن الضائع.

مارسيلو لاعب باراناينسي نجح في مراوغة ثلاثة من مدافعي أصحاب الأرض وسط استسلام وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لروني الذي أودع الكرة الشباك معلنا فوز الضيوف باللقب.

باراناينسي انضم لقائمة الفرق الـ 15 وصار الفريق رقم 16 الذي يحقق لقب كأس البرازيل، بينما يتصدر كروزيرو الترتيب العام برصيد 6 ألقاب.

ويعيش ممثل بارانا فترة ذهبية في تاريخه بعدما نجح في التتويج بلقب كوبا سود أمريكانا 2018 (تعادل الكونفدرالية الإفريقية) وكأس البرازيل 2019.

كما حقق الفريق كأس سوروجا 2019 المقام بين بطل كأس اليابان وبطل أمريكا الجنوبية بشكل سنوي.

ويعد لقب الدوري البرازيلي 2001 كان أبرز إنجاز في تاريخ النادي.

وضمّن باراناينسي التأهل لكوبا ليبرتادوريس 2020 كأول فريق برازيلي يضمن مقعدا في البطولة القارية.

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