بيبو: الأهلي تكتم على حالة مؤمن زكريا.. والخطيب بنفسه كان يحجز له الطبيب

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 01:13

كتب : FilGoal

الخطيب - مؤمن زكريا

قال خالد بيبو عضو لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي، إن إدارة ناديه تكتمت كثيرا على الحالة الطبية لمؤمن زكريا لاعب الفريق.

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرح بيبو خلال استضافته ببرنامج اللعيب "تكتمنا في النادي على الأمر، حتى لا يتم تداوله بين الناس، وكان يهمنا فقط أن يتلقى مؤمن العلاج، ويتعافى ويعود للملاعب".

وأضاف "مؤمن من نجوم الفريق، والأهم من فترة غيابه أن يكون سليما، هناك تفاصيل لا يمكن الخوض فيها".

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وأشار بيبو "رئيس النادي محمود الخطيب كان يتابع بنفسه حالة مؤمن زكريا، بل كان يحجز له الطبيب المعالج، ويختار له أفضل الأماكن".

ولفت عضو لجنة التخطيط بالأهل "ظهور مؤمن زكريا إعلاميا ساعده معنويا لأنه كان يحتاج أن يشعر بتواجد الكثيرين معه وبالقرب منه".

وأتم خالد بيبو تصريحاته "كل من حاول التدخل لمساعدة مؤمن زكريا في رحلة علاجه، تحرك خطوة إيجابية ونكن للجميع الاحترام".

وأعلن لاعب الأهلي أنه بصدد السفر إلى ألمانيا يوم 20 سبتمبر المقبل لبدء رحلة علاجية للتعافي من إصابة عضلية وعصبية أبعدته عدة أشهر عن الملاعب.

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