رسميا – العاشر.. أحمد حمدي إلى الجونة بـ7 ملايين جنيه وبنود خاصة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 22:57

كتب : حامد وجدي أحمد الخولي

أحمد حمدي

انتقل أحمد حمدي لاعب وسط الأهلي إلى الجونة مقابل 7 مليون جنيه، حسبما علم FilGoal.com.

وأعلن الجونة رسميا عن الانتقال قبل نهاية سوق الانتقالات المصري.

ولعب حمدي في الجونة النصف الثاني من الموسم الماضي معارا، ويعود بشكل نهائي الموسم المقبل.

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وفي وقت سابق، وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيحتكم لرغبة اللاعب في تحديد مصيره في الموسم المقبل، ويبدو أن اللاعب قد حدد قراره.

وحصل الأهلي على بند يسمح له بالحصول على 30% من نسبة إعادة بيع اللاعب، وأولوية شرائه إذا تلقى عرضا محليا.

وفي وقت لاحق، أكد نادر شوقي مدير شركة 11 التي تدير نادي الجونة إتمام الصفقة بتلك التفاصيل.

وشارك حمدي لاعب الوسط في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وخرج اللاعب من قائمة الأهلي في معظم مباريات النصف الأول من الموسم الماضي مما اضطره للبحث عن فرصة للمشاركة.

واستعار الجونة 6 لاعبين من الأهلي هم باسم علي وعمر رضوان وعمرو السعداوي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر وانتدب 3 آخرين كانوا يرتدون القميص الأحمر هم إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب.

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