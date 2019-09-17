بالفيديو – عقدة سان باولو مستمرة.. نابولي يُسقط ليفربول

استمرت عقدة ملعب سان باولو في مطاردتها لليفربول ولم تتغير لتكتب أول هزيمة للحُمر في الموسم الجاري.

نابولي يهزم ليفربول بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ملعب الفريق الإيطالي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

افتتح درايس ميرتينز من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع أضاف فيرناندو لورينتي الهدف الثاني لنابولي.

بتلك النتيجة حصد نابولي أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط.

فيما احتل ليفربول المركز الثالث بدون أي نقطة.

بينما آلت صدارة المجموعة إلى ريد بول سالزبورج النمساوي الذي اكتسح جنك البلجيكي بستة أهداف لهدفين.

وكانت هذه هي الزيارة الثالثة لليفربول لملعب نابولي وتعادل سلبيا في اللقاء الأول وهُزم في الثاني الذي أقيم الموسم الماضي في دور المجموعات من دوري الأبطال أيضا.

فرص ضائعة متبادلة

بدأت المباراة بانطلاقة سريعة من محمد صلاح وحاول التوغل داخل منطقة جزاء نابولي لكن شتتها دفاع الفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة السابعة أطلق فابيان رويز تسديدة قوية تصدى لها أدريان، وارتدت الكرة إلى رويز الذي سدد مرة أخرى ولكن مجددا تصدى الحارس الإسباني له.

وعاد الكرة إلى هيرفينج لوزانو الذي سدد برأسية سهلة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 22 مرر روبرتو فيرمينو بينية رائعة إلى صلاح الذي راوغ كاليدو كوليبالي وسدد لكن دفاع نابولي شتت الكرة التي ارتدت إلى ماني الذي مررها إلى جيمس ميلنر لكن تصويبته ذهبت إلى خارج الملعب.

وحاول كل من صلاح وماني في نهاية الشوط الأول التوغل إلى منطقة جزاء نابولي لكن كوليبالي كان لهما بالمرصاد.

هدفان قاتلان

بدأ الشوط الثاني بضغط قوي من نابولي الذي كاد يسجل هدفا في الدقيقة 50 لكن أدريان تصدى ببراعة لتسديدة ميرتينز.

وبعد ذلك أرسل صلاح تمريرة بينية إلى ماني لكن مانولاس أبعد الكرة.

وفي الدقيقة 55 انفرد ماني وصلاح بمرمى نابولي وفضل اللاعب السنغالي تمرير الكرة إلى نظيره المصري لكن لم يستطع الأخير اللحاق بالكرة للتسديد لتضيع فرصة هدف محقق على ليفربول.

انحصرت المباراة في وسط الملعب في الدقائق القليلة بعد ذلك.

وفي الدقيقة 72 استغل صلاح خطا من مانولاس وسدد كرة قوية لكن حارس نابولي أليكس ميريت تصدى له بثبات.

ذلك قبل أن يسدد ماني كرة أخرى لكن حارس نابولي كان في الموعد المناسب.

وعقب ثماني دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لنابولي بعد إعاقة أندرو روبرتسون لكاليخون.

وسدد ميرتينز الكرة على يمين أدريان الذي لمسها بيده لكنها سكنت الشباك لتعلن عن هدف أول لنابولي في الدقيقة 82.

ضغط ليفربول بكل قوة بعد الهدف بحثا عن التعادل لكنه لم يستطع تشكيل أي خطورة على مرمى نابولي.

في المقابل وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع ومن خطأ قاتل من فيرجيل فان دايك في تمرير الكرة ومن روبرتسون في عدم تشتيتها وعدم تفاهمه مع أدريان سدد لورينتي الكرة ليعلن عن هدف ثاني لنابولي ويؤكد انتصار فريقه.





















































































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