بالفيديو - شتيجن يمنع برشلونة من السقوط أمام دورتموند في ليلة عودة ميسي

أنقذ مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة فريقه من السقوط خارج الديار أمام بوروسيا دورتموند بينما كان ماركو رويس هو من حرم الأخير من الانتصار.

الفريقان تعادلا سلبيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ورويس أهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس بارسا ببراعة.

الفريق الكتالوني دخل اللقاء معتمدا على أسلحته المعتادة، وشارك الشاب أنسو فاتي بدلا من ليونيل ميسي الذي جلس على مقاعد البدلاء، بعد عودته من الإصابة.

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أما فريق المدرب لوسيين فافر فدخل اللقاء معتمدا على ماركو رويس وجادون سانشيو وباكو ألكاسير وثورجان هازارد في الخط الأمامي.

بداية اللقاء كانت هادئة بعض الشيء، قبل أن تمر 7 دقائق ظهرت معها الخطورة من جانب الضيوف.

الدقيقة السابعة أرسل جريزمان بينية بارعة إلى لويس سواريز المتوغل إلى داخل منطقة الجزاء، الذي سدد الكرة نحو الشباك، لكن الدفاع تصدى للكرة مبعدا الخطر.

بعدها بدقيقتين، وصلت كرة بالخطأ إلى ألكاسير داخل منطقة جزاء برشلونة. سدد لاعب المنافس السابق نحو يمين الشباك، لكنها جاءت بعيدة تماما إلى خارج الملعب.

تبادل الهجمات استمر، وفي الدقيقة 17 أرسل جريزمان عرضية خطيرة على الجهة اليسرى نحو عمق منطقة الجزاء بحثا عن سواريز، لكن ماتس هوميلس تصدى للكرة وأبعدها إلى خارج خط التماس.

وعندالدقيقة 25 جاءت أخطر الفرص. بينية رائعة من سانشو إلى رويس المتوغل إلى داخل منطقة الجزاء من خلال المدافعين، سدد ماركو الكرة نحو الشباك، لكن تير شتيجين تألق وتصدى للكرة ببراعة.

التهديد الأصفر تواصل، وركلة حرة لمصلحة دورتموند نفذها رويس نحو منطقة الجزاء، وصلت إلى هوميلس الذي سدد رأسية نحو الشباك، لكن الكرة مرت من فوق العارضة وخرجت إلى خارج الملعب مع الدقيقة 28.

أصحاب الأرض ضغطوا أكثر، وفي الدقيقة 39 عرضية من ألكاسير إلى سانشو المتجه نحو منطقة الجزاء وحيدا دون رقابة، كادت تسكن الشباك لكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم.

مع الدقيقة 40 أُجبر مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، على إجراء التبديل الأول.. جوردي ألبا لم يتحمل الإصابة التي تعرض لها ليخرج ويشارك سيرجي روبيرتو.

مع بداية الشوط الثاني كان التهديد كتالونيا. توغل بارع من جانب سواريز إلى داخل منطقة الجزاء، انتهى بتسديدة نحو الشباك، لكن الكرة خرجت إلى خارج الملعب وضاعت فرصة التقدم.

ومع الدقيقة 57 كاد مجرى اللقاء يتغير تماما لكن ذلك لم يحدث.

رويس كاد يحسم التقدم لكن تشيجن وقف بالمرصاد. ماركو وقف على تنفيذ ركلة الجزاء، بعد عرقلة سيميدو لـ سانشيو، وسددها نحو يسار الألماني، لكن الأخير تألق وتصدى للكرة ببراعة وأمسك بها.

3 دقائق مرت قبل أن نشهد عودة منتظرة.. النجم ليونيل ميسي عاد للمشاركة بعدما غاب منذ بداية الموسم للإصابة، ودخل بدلا من أنسو فاتي.

بعد دخول ميسي انتقلت السيطرة للكتالونيين، لكن خطورة دورتموند تواصلت. عرضية خطيرة من هازارد على الجهة اليمنى إلى ألكاسير المتمركز عند القائم الأول، حيث سدد الأخير الكرة مباشرةً لكنها مرت إلى خارج الملعب.

ثم بعدها بعدة دقائق كانت أخطر كرة بالشوط الثاني. جوليان براندت أطلق صاروخا من خارج منطقة الجزاء نحو الشباك الكتالونية، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة مانعةً براندت من تسجيل هدف التقدم.

في الدقائق التالية ضغط برشلونة بحثا عن هدف يخطف الفوز لكن الدفاع الأصفر وقف بالمرصاد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

تعادل هو الثاني في المجموعة السادسة بعدما أجبر سلافيا براج نظيره إنتر الإيطالي على التعادل بهدف لمثله، ليتصدرا المجموعة بفارق الأهداف.

















































































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