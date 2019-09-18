الأهلي لـ في الجول: قيد نيدفيد وإغلاق القائمة.. انتقال السيد لـ الإسماعيلي لم يكتمل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 00:10

كتب : أحمد الخولي

كريم وليد نيدفيد - الأهلي - الساورة

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قيد كريم وليد "نيدفيد" في قائمة الفريق، بعد رحيل أحمد حمدي إلى الجونة.

كريم نيدفيد

النادي : الأهلي

الأهلي

وبالتالي، أغلقت قائمة الأهلي المحلية المكونة من 30 لاعبا بوجود سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد في آخر أماكنها.

ويعاني نيدفيد من إصابة في الركبة غيبته منذ منتصف الموسم الماضي.

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أما حسين السيد، فيستمر في قائمة الأهلي.

وفشل انتقال اللاعب الملقب بـ "مارسيلو" إلى الإسماعيلي بحسب تصريحات عبد الحفيظ لـ FilGoal.com.

حسين السيد من ناشئي الأهلي، وانتقل في 2011 إلى مصر للمقاصة قبل أن يعود في 2014 إلى الأحمر.

وقضى السيد الموسم الماضي معارا إلى الاتفاق السعودي حيث لعب 25 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع هدفا.

وإجمالا مع الأهلي، لعب حسين السيد 45 مباراة سجل فيهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

ويواجه الأهلي الزمالك في السوبر المحلي يوم الجمعة قبل استهلال موسمه المحلي بمواجهة سموحة.

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مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: عرض من الإسماعيلي لضم حسين السيد

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