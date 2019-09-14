الأهلي: نتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا منذ شهرين.. البعض يحاول عكس الحقيقة

شدد جهاز الكرة في النادي الأهلي على قرار مجلس الإدارة قبل شهرين من الآن بتحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وأشار جهاز الكرة إلى "تقرر حصول مؤمن زكريا على مستحقاته المالية بعض النظر عن قيدة في قائمة الفريق من عدمه".

محمود الخطيب رئيس الأهلي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا وأبلغه بنفسه بقرار مجلس الإدارة، وفقا لتصريحات جهاز الكرة مع الموقع الرسمي للنادي.

وأكد الخطيب لـ مؤمن زكريا "الأهلي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد".

جهاز الكرة في الأهلي "لم نكن بحاجة للإعلان عن كل تلك التفاصيل، سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف محمود الخطيب لأن سياسة النادي لم تتغير ولن يتخلى يوما عن أبنائه".

ويُعطي الخطيب "اهتماما خاصا بـ مؤمن زكريا منذ عمله بإصابته والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه في ألمانيا خلال الفترة الماضية"، وفقا لتصريحات جهاز الكرة.

وظهر مؤمن زكريا في حديث تليفزيوني ليتحدث عن إصابته، ولكن "حاول البعض أن يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس أن هناك تقصيرا من النادي وهو عكس الحقيقة تماما"، وفقا للتصريحات.

مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ويعالج بسببها حاليا في ألمانيا على فترات.

صاحب الـ31 عاما شارك في 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.

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