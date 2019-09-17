سوبر في الجول – عودة شيكابالا وضم زيزو "الموقوف".. قائمة شبه كاملة لـ الزمالك ضد الأهلي

أعلن الجهاز الفني للزمالك قائمة فريقه ضد الأهلي في كأس السوبر المقرر يوم الجمعة المقبل، والتي شهدت عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاختيارات المدير الفني ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو".

وشهدت القائمة غياب محمد عنتر الذي بدأ أساسيا ضد جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، المباراة التي انتهت 2-1 للسنغاليين في ذهاب دور الـ32.

وظهر اسم أحمد سيد "زيزو" الموقوف لمباراة محلية في القائمة، حيث أعلن اتحاد الكرة إيقافه 4 مباريات بعد طرده في مباراة القمة في نهاية الموسم الماضي، ولعب الزمالك منذ ذلك التوقيت 3 مباريات.

ولم يشهد الزمالك أي غيابات أخرى، سوى حازم إمام ومحمد حسن ومصطفى فتحي غير الجاهزين.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - كريم بامبو - أشرف بنشرقي - إسلام جابر - إمام عاشور - محمد أوناجم

الهجوم: خالد بوطيب - عمر السعيد - مصطفي محمد

وقرر ميتشو سفر الفريق إلى الإسكندرية في الواحدة ظهر الأربعاء للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء السوبر.

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