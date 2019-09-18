بالفيديو - الثلاثاء الكروي الأوروبي.. هاتريك تاريخي وركلات جزاء مهدرة وتصديات خيالية

هاتريك تاريخي سجله المهاجم الشاب إيرلينج براوت هالاند لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي في شباك جنك البلجيكي.

تصديات خرافية للحارس الإسباني أدريان في مباراة ليفربول ونابولي، وركلات جزاء مهدرة لتشيلسي وبروسيا دورتموند، وعودة ميسي.

كل هذا وأكثر ضمن أبرز الأحداث التي شهدها يوم الثلاثاء الكروي في أوروبا.

وخسر ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا أول مباراة له في البطولة أمام نابولي الإيطالي.

كما تعادل إنتر ميلان على ملعبه ضد سلافيا براج، وخسر أيضا تشيلسي أول مباراة له في دوري الأبطال تحت قيادة فرانك لامبارد أمام فالنسيا.

الحدث الأهم في الثلاثاء الكروي كان عودة الأسطورة ليونيل ميسي لصفوف برشلونة والمشاركة أمام بروسيا دورتموند الألماني.

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز ما حدث في الثلاثاء الكروي في دوري أبطال أوروبا وكل أهداف المباريات وأهم اللقطات.

نابولي × ليفربول (تقرير المباراة من هنا)

وشهدت المباراة تألق أدريان حارس ليفربول رغم الخسارة الذي تصدى بطريقة خيالية لفرصة خطيرة أمام ميرتينز.

سالزبورج × جنك (تقرير المباراة من هنا)

إنتر ميلان × سلافيا براج (تقرير المباراة من هنا)

بروسيا دورتموند × برشلونة (تقرير المباراة من هنا)

وأهدر ماركو رويس قائد دورتموند ركلة جزاء لفريقه تصدى لها تير شتيجن حارس برشلونة ببراعة.

ليون × زينيت (تقرير المباراة من هنا)

بنفيكا × ريد بول لايبزج (تقرير المباراة من هنا)

أياكس × ليل (تقرير المباراة من هنا)

تشيلسي × فالنسيا (تقرير المباراة من هنا)

وأهدر روس باركلي فرصة التعادل لتشيلسي في الدقائق الأخيرة بعدما سدد ركلة الجزاء في العارضة

بعيدا عن أوروبا وفي قارة آسيا نجح فريق الهلال السعودي الفوز على مواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة السد القطري. (تقرير المباراة من هنا)





















































































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