عبد الحفيظ: مكافأة الفوز على كانو سبورت وفقا للائحة.. والبداية تشبه بطولة 2013

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن لاعبي الفريق سيحصلون على مكافأة الفوز على فريق كانو سبورت وفقا لما تنص عليه اللائحة، مشددا أن "هناك أسس ولوائح تنظم العمل داخل النادي الأهلي يسير عليها الجميع".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لتلقي اللاعبين مكافآت خارج اللائحة، وهو ما نفاه عبد الحفيظ.

وأضاف "الفوز مهم جدا، خاصة أنها المباراة الأولى للجهاز الفني, والجميع كان يترقب نتيجة اللقاء، لكننا أغلقنا الملف الإفريقي للتركيز في بطولة السوبر. المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف. وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز".

وأردف "الفوز الذي حققه الأهلي خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ 8 مباريات ، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تتشابه مع بدايات آخر نسخة فاز بها الأهلي وهي بطولة عام 2013، ونتمنى مواصلة المشوار حتى الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على اللقب الإفريقي".

وحقق الأهلي الفوز على توسكر الكيني 2-1 خارج الديار في بداية بطولة 2013.

وشدد مدير الكرة على أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر طالب اللاعبين بإغلاق ملف مباراة كانو سبورت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة صعبة للغاية في بطولة السوبر المحلي ضد الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل وهي الشغل الشاغل حاليا للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن "الفوز ببطولة في بداية الموسم يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعه معنوية كبيرة لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم. الأهلي سيواصل استعداده لمباراة السوبر فور العودة للقاهرة".

ولفت مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني للفريق ـ فور العودة إلى القاهرة سيحدد إن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا أم لا.

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وفي نفس الإطار، قرر الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر استئناف التدريبات عصر غد الاثنين دون الحصول على راحة؛ استعدادا لبطولة السوبر المحلي.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر غد الاثنين، حيث تستقل الطائرة من مطار مالابو في الواحدة من بعد ظهر الأحد في رحلة تستغرق أكثر من عشر ساعات يتخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وإثيوبيا.

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