تعرف على تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

كان محمد صلاح نجم ليفربول في يومه أمام نيوكاسل يونايتد كالعادة فسجل هدفا وقاد الفريق للفوز رفقة الثنائي المتألق ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الخامس تواليا في الدوري الإنجليزي على حساب نيوكاسل بثلاثية مقابل هدف في مباراة لعبها صلاح كاملة، وسجل هدفه الرابع في شباك نيوكاسل في مشواره بالمسابقة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان فيرمينو الذي صنع هدفين وحصل على متوسط تقييم 8.6 درجة من عشرة، تلاه ماني مسجل أول هدفين للريدز بـ8.5 درجة.

لاعب آخر تقييمه جاء أفضل من صلاح بقليل، هو أندي روبرتسون بمتوسط تقييم 7.7 درجة من عشرة.

وكان صلاح قد سجل هدفا في شباك نورويتش سيتي في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي قبل أن يصوم عن التهديف في لقاء ساوثامبتون، ثم ضرب شباك أرسنال بثنائية، لكنه توقف عن التسجيل أمام بيرنلي.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 4 أهداف في 5 جولات.

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