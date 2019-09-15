تعرف على تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 10:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في نيوكاسل

كان محمد صلاح نجم ليفربول في يومه أمام نيوكاسل يونايتد كالعادة فسجل هدفا وقاد الفريق للفوز رفقة الثنائي المتألق ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الخامس تواليا في الدوري الإنجليزي على حساب نيوكاسل بثلاثية مقابل هدف في مباراة لعبها صلاح كاملة، وسجل هدفه الرابع في شباك نيوكاسل في مشواره بالمسابقة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة

كلوب: قوة صلاح البدنية ساهمت في الفوز على نيوكاسل تغريدة - "إنه أفضل منهما.. والقطعة الأهم".. فيرمينو يخطف إشادة الجماهير من صلاح وماني ماني عن أزمته مع صلاح: أمور تحدث.. تصافينا لنعود أصدقاء بشكل طبيعي بالفيديو - هدف وفرصة مهدرة في ملخص لمسات صلاح أمام نيوكاسل

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان فيرمينو الذي صنع هدفين وحصل على متوسط تقييم 8.6 درجة من عشرة، تلاه ماني مسجل أول هدفين للريدز بـ8.5 درجة.

لاعب آخر تقييمه جاء أفضل من صلاح بقليل، هو أندي روبرتسون بمتوسط تقييم 7.7 درجة من عشرة.

وكان صلاح قد سجل هدفا في شباك نورويتش سيتي في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي قبل أن يصوم عن التهديف في لقاء ساوثامبتون، ثم ضرب شباك أرسنال بثنائية، لكنه توقف عن التسجيل أمام بيرنلي.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 4 أهداف في 5 جولات.

اقرأ أيضا

طالع أيضا

شاهد هدفي الأهلي أمام كانو سبورت

بيراميدز يتعادل مع شباب بلوزداد في الكونفدرالية

الزمالك يخسر في السنغال لكن أمله قائم في دوري الأبطال

برشلونة يسحق فالنسيا 5-2

ميتشو: خسرنا أمام فريق قوي ولن أفرط في التأهل

ماذا يفعل الزمالك حين يخسر ذهابا في دور الـ32؟

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي يدرس التدرب دون راحة والدخول في معسكر استعدادا لـ الزمالك 3 دقيقة | مصر
بيلد: يونايتد قدم عرضا لضم كروس وريال مدريد قد يستغله من أجل بوجبا 4 دقيقة | أوروبا
مدرب وست بروميتش: حجازي اقترب من العودة بنسبة 95% 6 دقيقة | المحترفون
صن: يوفنتوس يسعى لضم ماتيتش مجانا 17 دقيقة | أوروبا
كلوب يتحدث عن إصابة مهاجمه 31 دقيقة | أوروبا
تعرف على تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية 39 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 4 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت

قد ينال إعجابك