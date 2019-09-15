رئيس الزمالك: لم نخسر بالخمسة في السنغال.. وهذا الفارق بيني وبين الأهلي

لم يبد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قلقا من خسارة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي 1-2 في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح رئيس الزمالك عبر قناة الحدث اليوم "الغرض هو التأهل، لكن البعض يحاول تصدير الإحباط لجماهيرنا قبل مباراة السوبر وإفساد فرحة الفوز بكأس مصر".

وأضاف "ميتشو مدرب محترف، لقد أشرك محمد عنتر للاستفادة من قوته وسرعته، وإذا سجل مصطفى محمد الفرصة التي ارتطمت فيها الكرة بالعارضة لتعادلنا 2-2، وصنعوا للمدرب تمثالا".

وأشار "الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء 100% لعبد الله جمعة، كما عانى الفريق من رحلة سفر مدتها 18 ساعة وارتفاع درجة الرطوبة، وكذلك سوء أرضية الملعب الملئ بالمطبات".

وألمح رئيس الزمالك "لم نخسر 5-0 مثلما خسر فريق آخر في مصر، بينما فاز الأهلي على مركز شباب في غينيا الإستوائية، ولم يخلق منافسه فرصة على المرمى".

وأشار "لقد اشترت إدارة الزمالك حقوق بث المباراة لإسعاد جماهير الفارق، هذا هو الزمالك الجديد، هذا هو الفارق بيننا وبين ناد آخر، رئيس الأهلي رفض دفع ثمن شارة البث لمباراة الفريق في غينيا الإستوائية".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته "أشكر ميتشو واللاعبين الرجال، الأخطاء نتيجة الرطوبة المرتفعة هذا ليس أوباما أو عبد الله جمعة، ورسالتي للجماهير احذروا إحباطكم، وثقوا في الجهاز الفني، لقد خرج الفريق بأقل الخسائر".

وبات الزمالك في حاجة للفوز بهدف فقط في مباراة الإياب بعد أسبوعين ليقصي جينيراسيون فوت بطل السنغال ويعبر إلى دور المجموعات في البطولة القارية التي توج بها 5 مرات من قبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في مواجهة مرتقبة يوم الجمعة بكأس السوبر المصري.

ولم يشارك مع الزمالك أمام جينيراسيون فوت كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإمام عاشور.

وتوج الزمالك يوم الأحد بكأس مصر 2018-2019 بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3-صفر ليحقق ميتشو أول لقب مع القلعة البيضاء.

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