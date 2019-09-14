شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 23:46

كتب : FilGoal

الأهلي - كانو سبورت - صلاح محسن - وليد سليمان

انتصر الأهلي خارج ملعبه أمام كانو سبورت من غينيا الاستوائية بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الأهلي جاءت في الشوط الثاني عن طريق صلاح محسن ووليد سليمان في الدقيقة 62 و82.

هدف صلاح محسن جاء من عرضية محمد مجدي "أفشة" انقض عليها مهاجم الأهلي البديل الذي شارك قبل لحظات قليلة من مشاركته في المباراة، ليحولها داخل الشباك.

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بينما هدف وليد سليمان جاء من ضربة رأس قوية بعد عرضية متقنة من أحمد فتحي.

شاهد ثنائية الأهلي من هنا

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