شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت
السبت، 14 سبتمبر 2019 - 23:46
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي خارج ملعبه أمام كانو سبورت من غينيا الاستوائية بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
ثنائية الأهلي جاءت في الشوط الثاني عن طريق صلاح محسن ووليد سليمان في الدقيقة 62 و82.
هدف صلاح محسن جاء من عرضية محمد مجدي "أفشة" انقض عليها مهاجم الأهلي البديل الذي شارك قبل لحظات قليلة من مشاركته في المباراة، ليحولها داخل الشباك.
بينما هدف وليد سليمان جاء من ضربة رأس قوية بعد عرضية متقنة من أحمد فتحي.
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