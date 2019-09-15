يدرس الجهاز الفني للأهلي ألا يمنح اللاعبين راحة بعد العودة من غينيا الاستوائية، والعودة للمران يوم الاثنين.

الأهلي فاز على كانو سبورت الغيني الاستوائي 2-0 في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وسيتحرك للقاهرة في الواحدة من ظهر الأحد على أن يصل القاهرة في ساعات مبكرة من يوم الإثنين.

وعلم FilGoal.com أن ضيق الوقت قبل مواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر قد تدفع المدير الفني ريني فايلر لعدم منح اللاعبين راحة بعد رحلة السفر.

وكذلك، يدرس الجهاز الفني الدخول في معسكر مغلق من يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمباراة السوبر.

وفي نفس الإطار، يخضع مهاجم الفريق وليد أزارو المصاب بجزع في الركبة لفحص طبي لاستبيان موقفه من الدربي.

الأمر نفسه بالنسبة لأيمن أشرف مدافع الفريق المصاب بإجهاد عضلي، ولكنه موقوف عن مواجهة الزمالك لتعرضه للطرد ضد بيراميدز في آخر مباريات الأهلي المحلية.

ويدخل الأهلي والزمالك مباراة السوبر لافتتاح الموسم الجديد ببطولة رغم كون مباراة يوم الجمعة هي سوبر الموسم الماضي.

وحصد الأهلي بطولة الدوري الموسم الماضي بينما فاز الزمالك بكأس مصر.

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