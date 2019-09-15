الأهلي: نرفض المزايدة في ملف مؤمن زكريا

استنكر طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي حالة الهجوم ضد ناديه بداعي عدم مراعاة الحالة الصحية لمؤمن زكريا لاعب الفريق.

وصرح قنديل عبر القناة الأولى "نرفض المزايدات، ولا مجال لها في الأهلي، نؤدي دورنا على أكمل وجه وأكثر من المطلوب تجاه مؤمن زكريا".

وأضاف "المشكلة أن الأهلي لا يعلن ولا يتطرق لتفاصيل، ولا يلتفت لكل الضجة الإعلامية، فالنادي لن يزايد على لاعبه في وسائل الإعلام".

وأتم طارق قنديل "نتمنى أن يتعافى مؤمن زكريا ويعود سالما".

وأعلن لاعب الأهلي أنه بصدد السفر إلى ألمانيا يوم 20 سبتمبر المقبل لبدء رحلة علاجية للتعافي من إصابة عضلية وعصبية أبعدته عدة أشهر عن الملاعب.

اقرأ - الأهلي: نتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا منذ شهرين.. البعض يحاول عكس الحقيقة

وفي المقابل، أشاد قنديل رئيس بعثة الفريق في غينيا الإستوائية بالمدير الفني ريني فايلر، والنتيجة التي حققها بالفوز على كانو سبورت بهدفين دون رد.

وصرح قنديل "لقد لاحظت انسجام المدرب مع الجميع منذ بدء الرحلة في مطار القاهرة، لقد بدا هادئا ومبتسما، وكأنه معتاد علينا، ولحسن الحظ تزامنت المباراة مع يوم عيد ميلاده".

وأضاف "لقد قدم الفريق أداء جيدا في ظل أرضية الملعب غير الجيدة والرحلة الطويلة والرطوبة".

واستدرك "ولكن النظام في الأهلي أن كل مباراة مستقلة بذاتها، وكأننا لم نفز في الذهاب، لقد ابتعد وليد أزارو لأنه مصاب، وذلك يخضع لرؤية المدير الفني، وبشكل عام في الأهلي لا تشعر من يلعب ومن يغيب".

وأشار طارق قنديل "بالتأكيد نفكر في مباراة الزمالك بالسوبر بمجرد الوصول إلى القاهرة".

ونوع "هناك اتصالات مع مسؤولي اتحاد الكرة للاستعلام عن موعد تسليم الدوري، لابد من وضع نظام في الفترة القادمة، فالدوري البطولة الأهم في مصر، ومن المفترض أن يكون هناك نظام يحكم المسابقة منذ بدايتها".

وأتم قنديل تصريحاته "نتمنى التوفيق لاتحاد الكرة بوضع نظام يسري على الجميع وجدول منتظم للمسابقات وإقامتها بحضور جماهيري".

طالع أيضا

شاهد هدفي الأهلي أمام كانو سبورت

بيراميدز يتعادل مع شباب بلوزداد في الكونفدرالية

الزمالك يخسر في السنغال لكن أمله قائم في دوري الأبطال

برشلونة يسحق فالنسيا 5-2

ميتشو: خسرنا أمام فريق قوي ولن أفرط في التأهل

ماذا يفعل الزمالك حين يخسر ذهابا في دور الـ32؟