كرة سلة - الأهلي يضم عبد الفضيل من طلائع الجيش ضمن صفقة عمرو جمال

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 18:15

كتب : حسام نور الدين

عبد الفضيل إبراهيم - كرة سلة

أنهى النادي الأهلي إجراءات ضم عبد الفضيل إبراهيم لاعب طلائع الجيش لكرة السلة بعد انتقال عمرو جمال مهاجم فريق القدم إلى الفريق العسكري على سبيل الإعارة.

وجاء انضمام عبد الفضيل إلى الأهلي لمدة 4 مواسم بعد ساعات من نجاح طلائع الجيش في ضم عمرو جمال مهاجم الأهلي لكرة القدم لمدة موسمين على سبيل الإعارة. (من هنا)

وكان الأهلي قد ضم أيمن شوكت لاعب طلائع الجيش لمدة 3 مواسم الشهر الماضي.

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وأعلن الأهلي في وقت سابق أن تدعيمات فرق الألعاب الأخرى يأتي في إطار تفاهمات مع الأندية الراغبة في ضم لاعبين كرة قدم من الأهلي على سبيل الإعارة.

وجاء ضم شوكت بعد أيام من نجاح طلائع الجيش في تدعيم صفوف فريق كرة القدم بضم أحمد علاء.

وأشار رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي في وقت سابق، أن تعاقدات السلة جاءت بناء على الرؤية الفنية لأشرف توفيق المدير الفني.

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