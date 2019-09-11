ماذا ينتظرنا مع عودة الدوريات الأوروبية

انتهى أول توقف دولي في الموسم الجديد وبعده ستعود عجلة مسابقات كرة القدم حول العالم للدوران.

الأسبوع المقبل سيشهد عودة الدوريات بعد توقف أسبوعين بسبب تجمع المنتخبات بفترة الأجندة الدولية، بالإضافة إلى انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا.

3 أسابيع فقط ستلعب خلالها الفرق المشاركة في المسابقات الأوروبية نحو 7 مباريات، قبل أن نبدأ التوقف الدولي المقبل في السابع من أكتوبر.

ويستعرض FilGoal.com أبرز المواعيد التي تنتظرنا في الفترة المقبلة أوروبيا.

جولة جديدة من دوريات أوروبا: السبت والأحد 14 و15 سبتمبر

الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال: الثلاثاء والأربعاء 17 و18 سبتمبر

جولة جديدة من دوريات أوروبا: السبت والأحد 21 و22 سبتمبر

مباريات الكأس وكأس الرابطة: الثلاثاء والأربعاء 24 و25 سبتمبر

جولة جديدة من دوريات أوروبا: السبت والأحد 28 و29 سبتمبر

الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال: الثلاثاء والأربعاء 1 و2 أكتوبر

جولة جديدة من دوريات أوروبا: السبت والأحد 5 و6 أكتوبر

بعدها ستبدأ فترة التوقف الدولي المقبلة قبل العودة للدوريات يوم 19 أكتوبر

يمكنك معرفة أطراف المباريات في كل المسابقات من هنا

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