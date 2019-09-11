خاص طلائع الجيش لـ في الجول: ضممنا عمرو جمال لموسمين

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 17:21

كتب : حسام نور الدين

عمرو جمال

قال أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش إن فريقه تمكن من الحصول على خدمات عمرو جمال مهاجم الأهلي لمدة موسمين، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المهدي قائلا: "اللاعب انتظم في تدريبات الفريق ووقع خلال الساعات الماضية على عقود انضمامه للفريق".

وواصل "أنهينا إجراءات القيد واستخراج بطاقة اللاعب الخاصة به من اتحاد الكرة".

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الصفاقسي التونسي كان قد أعلن في وقت سابق ضم عمرو جمال لمدة موسم على سبيل الإعارة، لكن اللاعب كان مطلوبا للتجنيد الإجباري في مصر، ما تسبب في فشل الصفقة.

عمرو جمال قضى النصف الأول من الموسم الماضي بلا ناد، قبل أن يعود لنادي الأهلي في النصف الثاني من الموسم دون أن يشارك في أي لقاء.

صاحب الـ27 عاما يلعب في الأهلي منذ عام 2013، قبل أن يخرج معارا إلى نادي بيدفيست وتس الجنوب إفريقي عام 2017، ثم إلى هلسنكي الفنلندي في 2018، قبل العودة إلى الأهلي مرة أخرى.

وسبق لعمرو جمال خوض 19 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل فيهم ثلاثة أهداف.

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