صن: الحكم على توران بالحبس لعامين و8 أشهر بعد اعتدائه على مطرب تركي

قضت المحكمة في تركيا بحبس أردا توران لاعب برشلونة المعار لنادي إسطنبول باشاك شهير لمدة عامين و8 أشهر مع إيقاف التنفيذ بعد شجاره في ملهى ليلي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن اللاعب اتهم كذلك بإشهار مسدس في وجه بيركاي شاهين المطرب التركي بعدما تبعه إلى المستشفى أثناء اصطحابه للعلاج بعد اعتداء لاعب برشلونة عليه.

ووجدت المحكمة صاحب الـ32 عاما مذنبا بتهمة الاعتداء المتعمد وإصابة المطرب، بجانب حيازة سلاح غير مرخص.

ولن يتم حبس أردا توران حاليا، إلا في حالة ارتكابه أي جريمة أخرى.

واندلع اشتباك بين توران وشاهين بعدما قام لاعب برشلونة بالتحرش لفظيا بأوزليم أدا شاهين زوكة بيركاي.

وأرسل المطرب التركي صاحب الـ31 عاما زوجته إلى المنزل ليواجه توران "رجلا لرجل" حسبما وصف الشهود، وخرج الاثنان من الملهى الليلي، قبل أن يعتدي توران على شاهين.

أردا توران انتقل لصفوف برشلونة قادما من أتليتكو مدريد في 2015 وفاز مع الفريق بالدوري الإسباني مرة وكأس الملك مرتين، قبل أن يخرج معارا في يناير إلى باشاك شهير بعد أن فشل في اللعب ولو لمباراة واحدة تحت قيادة فالفيردي.

وشارك توران خلال الموسم الجاري في 4 مباريات بكل المسابقات مع باشاك شهير، وفي الموسم الماضي لعب 16 مباراة بقميص النادي التركي صنع خلالها 3 أهداف.

توران لعب بقميص منتخب تركيا في 100 مباراة دولية سجل خلالها 16 هدفا.

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