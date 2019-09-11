المصري يواجه ماليندي في السويس

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 15:50

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري

تقرر إقامة مباراة المصري وماليندي المنتمي لزينزبار في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية على ملعب الجيش بالسويس.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى المصري يخطره بمكان إقامة المباراة على ألا يحضرها جمهور.

وقال المصري في بيان إنه سيخاطب الأمن ليسمح له بحضور جمهور للمباراة أسوة بالأندية المصرية المشاركة في بطولات قارية وعربية.

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ويحل المصري ضيفا على ماليندي يوم الأحد ويستضيف الإياب بعد أسبوعين.

ويشارك المصري في الكونفدرالية بعد احتلاله للمركز الرابع في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.

وفي حال تخطي المصري لدور الـ32 ينتظر قرعة للتعرف على منافسه في مرحلة الملحق والتي يعقبها دور المجموعات.

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