الأهلي يستأنف ضد تغريمه لصالح لاعبه السابق هندريك

يستعد الأهلي للتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بحقه والملزم بدفعه غرامة مالية قدرها 990 ألف دولار لصالح هندريك هلمكه الذي لعب للنادي في 2015.

وطلب الأهلي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيثيات الحكم لإعداد ملف الاستئناف.

وانضم هندريك للأهلي في يناير 2015 ورحل بعد عام وشارك مع الفريق في 4 مباريات فقط بالدوري المصري الممتاز موسم 2014-2015 الذي توج به الزمالك.

وينشط الألماني هندريك (32 عاما) في فريق كوكولان الفنلندي.

وسافر فريق الأهلي إلى غينيا الاستوائية استعدادا لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في كأس السوبر المصري.

ويتعرف الأهلي يوم الخميس على منافسه في الجولة الأولى من الدوري حين يجري الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الموسم الجديد من البطولة.

ويدافع الأهلي عن لقبه في الدوري بعدما توج بالبطولة في الموسم الماضي للمرة 41 في تاريخه.

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