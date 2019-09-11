شوقي غريب: رمضان صبحي خير قائد للمنتخب الأوليمبي

أشاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بلاعبه رمضان صبحي جناح فريق الأهلي.

وصرح غريب عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "رمضان خير قائد للمنتخب الأوليمبي، علاقته قوية بكل اللاعبين".

وأضاف "هذه الميزة لرمضان، تجعل الجهاز الفني لا يحتك بأحد".

وأشار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "كما أنه ملتزم بشكل جيد رغم أنه يلعب في مركز آخر، وخلفت له توظيفا جديدا مع زميله بالأهلي عمار حمدي".

وأوضح شوقي غريب "المركز الجديد لرمضان صبحي سيجعله يلمس الكرة أكثر وتسليمه لزملائه أسرع بحيث لا يحتفظ بها كثيرا".

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وتطرق مدرب المنتخب الأوليمبي للحديث أيضا عن عمار حمدي لاعب الأهلي، مشيرا "يمتاز بالوصول كثيرا لمرمى المنافسين، ويعمل كثافة هجومية جيدة، لكن يعيبه اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات".

ولفت "أحاول منح الحرية لعمار حمدي في التحرك للأمام وخلف رأسي الحربة، لأن توظيفه في الجهة اليمنى أعاق حركته نسبيا".

وشدد شوقي غريب على حاجته بشدة لخدمات ثنائي الأهلي كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود لإنعاش حركة خط الوسط، مشيرا إلى أن الأخير سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات والمباريات خلال 15 يوما.

وتابع "محمد محمود سينضم لمعسكر المنتخب الأوليمبي في أكتوبر المقبل، بينما ينفذ نيدفيد برنامجا تأهيليا منذ بداية الشهر الجاري".

واتم تصريحاته "أتمنى أن يكون أحدهما جاهزا بشكل تام، لأن تواجدهما يؤدي إلى تغير كامل في حركة خط الوسط، وكذلك ناصر ماهر عندما يكون بحالة بدنية جيدة".

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