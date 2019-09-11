المارد يسقط.. أمريكا تخسر في مونديال السلة لأول مرة منذ 13 عاما

حققت فرنسا المستحيل وأقصت أمريكا من كأس العالم لكرة السلة 2019 المقامة بالصين بعد فوزها في الدور ربع النهائي بنتيجة 89-79 في مباراة مثيرة.

وخسرت أمريكا في المونديال لأول مرة منذ 2006 حين سقطت أمام اليونان في الدور نصف النهائي لبطولة استضافتها اليابان وتوجت بها إسبانيا.

وبذلك فقدت أمريكا لقبها الذي حققته في 2010 بتركيا وحافظت عليه في 2014 بإسبانيا.

وكانت المباراة متكافئة في الربع الأول الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 18-18 قبل أن تتفوق فرنسا في الربع الثاني وتتقدم بنتيجة 45-39.

وانتفضت أمريكا في الربع الثالث وقلبت تأخرها إلى تقدم ثمين بنتيجة 66-63 لكن فرنسا تمسكت بالأمل وتفوقت على نفسها في الربع الثالث لتقتنص الفوز.

وبلغت فرنسا الدور نصف النهائي ضاربة الموعد مع الأرجنتين في مواجهة مرتقبة، بينما تلعب إسبانيا ضد التشيك أو أستراليا.

وأفضل مركز حققته فرنسا في المونديال كان الثالث في 2014 بإسبانيا.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الجمعة وتجري المواجهة النهائية يوم الأحد في العاصمة بكين.

وتوجت 6 دول بكأس العالم وتملك أمريكا الرقم القياسي في عدد التتويجات متساوية مع صربيا (يوغوسلافيا سابقا) بخمسة ألقاب.

وفاز الاتحاد السوفيتي (روسيا) باللقب 3 مرات وتوجت البرازيل مرتين ونالت إسبانيا اللقب مرة وكذلك الأرجنتين.

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