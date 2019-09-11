روما يفقد خدمات أوندير لأكثر من شهر

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 13:04

كتب : FilGoal

أوندير - روما

سيفتقد روما لخدمات لاعبه التركي جنكيز أوندير لمدة 5 أسابيع بسبب الإصابة.

وأصيب أوندير مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولية ليعود إلى العاصمة الإيطالية.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا أن اللاعب التركي خضع للكشف بالآشعة وأثبتت إصابته في أوتار الركبة اليمنى.

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وأوضح أنه من المرجح لأن يغيب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما عن فريقه حتى فترة التوقف الدولي المقبلة في أكتوبر.

ويلعب روما 7 مباريات حتى فترة التوقف الدولي المقبلة.

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جنكيز أوندير روما

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