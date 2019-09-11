زكي عبد الفتاح: أحمد حسن مدين بالاعتذار.. ادعى الإصابة في المنتخب

رد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق على تصريحات أحمد حسن ضد بوب برادلي المدير الفني الأسبق للفراعنة.

وقال عبد الفتاح عبر برنامج الماتش في قناة صدى البلد "برادلي تعاقد مع اتحاد الكرة لبناء فريق جديد للمنتخب، وأحمد حسن كان يتبقى له مباراة ليصل للرقم القياسي وبالفعل تجاوزه بمشاركته في ودية البرازيل التي أقيمت في قطر بعد طلب خاص من الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق".

وأضاف "لم يمانع برادلي ورحب بضم أحمد حسن ليسجل رقما وإنجازا يحسب له ولمصر، وأبدى المدرب الأمريكي استعداده لإشراك أحمد حسن لمدة ربع ساعة أو شوط، ليصل لرقم صعب أن يدركه أي لاعب آخر، وبالفعل وصل أحمد حسن إلى 184 مباراة دولية".

وواصل عبد الفتاح "كان يجب أن يوجه أحمد حسن الشكر لبرادلي، خاصة في ظل توقف بطولة الدوري، وكان يلعب مع الزمالك رأس حربة متأخر تحت قيادة حسن شحاتة، ولم يتم توظيفه في خط الوسط لأنه كان على مشارف نهاية مسيرته ولم يعد بنفس مستواه في 2008 و2010".

وكشف مدرب حراس المرمى واقعة أدت لاستبعاد "الصقر" نهائيا من المنتخب قائلا "لقد قرأ أحمد حسن بذكائه قبل يوم من مباراة موزمبيق بالجولة الأولى لتصفيات كأس العالم أنه خارج الحسابات، وادعي أنه مصاب بتمزق في العضلة الخلفية".

واستدرك "لكن أحمد حسن فوجئ في اليوم التالي بوجوده ضمن قائمة المباراة لأن مباريات التصفيات تنص على وضع كل اللاعبين في القائمة بينما كان يظن أنه خارج قائمة الـ18".

واستطرد زكي عبد الفتاح "هنا ثار أحمد حسن وانهال بالسباب ضد المدير الإداري سمير عدلي، وسأله (لماذا لم تقل لي ذلك، أنا كنت ممكن ألعب)".

وأكمل "هنا فوجئ برادلي بتصرفات لاعب من المفترض أنه قائد الفريق ولاعب كبير، ولكنه لم ينظر إلى لنفسه، ويتعامل بمبدأ إذا لعبت مصر أمي وإذا ابتعدت تتحرق".

وأتم عبد الفتاح تصريحاته "لذا اتخذ برادلي قرارا في هذا اليوم باستبعاد أحمد حسن نهائيا لأنه ادعي الإصابة، وبعد كل ذلك يخرج الآن ليهاجمنا، بكلام غير أخلاقي أو احترافي".

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