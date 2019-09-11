شوقي غريب: الأنانية والاستهتار أبرز سلبيات المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الملامح الإيجابية والسلبية بعد فوز الفريق على نظيره السعودي مرتين وديا خلال الأسبوع الجاري.

وصرح غريب عبر قناة صدى البلد "المعسكر إيجابي ومثمر في كل شيء سواء التزام اللاعبين أو التجربة الودية أو الأداء الفني للفريق، بينما المستوى البدني لم يكتمل لعدم انطلاق الموسم الجديد وغياب معظم اللاعبين عن المشاركة مع أنديتهم".

وأكد مدرب المنتخب الأوليمبي "بالتأكيد هناك سلبيات أبرزها الأنانية والاستهتار في إضاعة الفرص السهلة مثلما حدث بين رمضان صبحي وصلاح محسن في الشوط الأول، وتكرر بين عمر مرموش وناصر ماهر في الشوط الثاني".

وواصل "لم نكن حريصين على التعاون سويا بشكل إيجابي، أرصد هذه الأمور لتفادي تكرارها في المباريات الرسمية، لقد سجلنا 26 هدفا في 17 مباراة ودية، واهتزت شباكنا 13 مرة، منهم 5 أو 6 أهداف في الدقائق الأخيرة، هذا خلل أعمل دائما على تعديله".

وأشار شوقي غريب إلى أن "معدل التهديفي إيجابي ولدينا أكثر من لاعب لديه نزعة هجومية مثل رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وناصر ماهر".

وأكد "أنا مستقر على قائمة اللاعبين التي ستخوض البطولة، ولكن لا يمكن الإعلان عنها قبل الأول من نوفمبر المقبل تحسبا لأي مستجدات".

وأتم تصريحاته "لقد اكتمل عقد المتأهلين لبطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعد وصول نيجيريا وغانا والكاميرون وكوت ديفوار ومالي وجنوب إفريقيا وزامبيا وأعتقد أن البطولة لن تكون سهلة على الإطلاق".

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