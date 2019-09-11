متعب: انشغال رمضان بالهاتف أثناء ودية السعودية؟ أمور تفرق في شخصية اللاعب

انتقد عماد متعب تصرف رمضان صبحي لاعب الأهلي أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء خلال ودية المنتخب الأوليمبي ضد السعودية على ملعب بتروسبورت مساء الثلاثاء.

وصرح متعب عبر قناة أون سبورت "ما حدث ليس عاديا، من الطبيعي ألا يستخدم اللاعب هاتفه بمجرد وصوله إلى أرض الملعب، بل يغلقه أو يجعل صامتا ويضعه في شنطته أو جيبه لحين انتهاء المباراة".

وأضاف "أعتقد إذا رأى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب الواقعة سيتحدث في الأمر".

وتابع "ربما فعل ذلك لأنها مباراة ودية وهناك أريحية، لكن لا أعتقد أن ذلك يحدث في الطبيعي، من المفترض ألا أستخدم هاتفي حتى لو كانت المباراة ودية".

وأشار مهاجم الأهلي والمنتخب السابق "كلها أمور بسيطة وتصنع الفارق، يجب أن تضع أساسا وتتعود عليه منذ الصغر، ولا نريد أن تكون الصورة الحلوة بالمكسب والأداء الجيد يضيع بسبب تصرفات بسيطة".

وكرر عماد متعب في ختام تصريحاته "إنها أمور غير مؤثرة ولكنها تفرق في شخصية اللاعب فيما بعد، وهل يركز في الملعب أم ينشغل بأمور أخرى مثل شكل الشعر والقدم، أرى أنها أمور فرعية والأساس هو الملعب".

كرر منتخب مصر الأوليمبي انتصاره على السعودية وتلك المرة بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما الثلاثاء.

وكان منتخب مصر فاز في المباراة الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضية بأربعة أهداف لهدف.

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