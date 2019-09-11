ميتشو: علينا ألا نكرر أخطاء جور ماهيا وولايتا ديتشا ضد جينيراسيون فوت

شدد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك أن فريقه عليه الحرص من تكرار الأخطاء التي حدثت من قبل ضد جور ماهيا الكيني، وولايتا ديتشا الإثيوبي.

وقال ميتشو في تصريحات خلال جلسة رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق: "لدينا ما هو أهم من مباراة السوبر (ضد الأهلي) حاليا، وهي مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في دوري الأبطال".

وأكمل "أتفهم أهمية دوري الأبطال، وبالنسبة لناد كبير مثل الزمالك الفوز أمر عادي. شهر العسل بعد الفوز بالكأس لابد أن ينتهي لنركز على المقبل".

وأردف "لدينا نعمة كبيرة وهي قدرتنا على إسعاد الناس، علينا أن نواصل فعل ذلك".

وأكد "علينا تفادي الأخطاء التي حدثت من قبل، ضد جور ماهيا وولايتا ديتشا".

وخرج الزمالك بمفاجأة كبيرة على يد ولايتا ديتشا في الكونفدرالية في الموسم قبل الماضي بركلات الترجيح.

وخسر الزمالك في دور المجموعات من جور ماهيا 4-2 في الكونفدرالية الموسم الماضي، قبل أن يمضي لحصد اللقب.

وأتم ميتشو "أشكر رئيس النادي واللاعبين على مجهودهم".

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