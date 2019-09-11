قائمة الأهلي – فايلر يضم كل اللاعبين عدا ربيعة لمواجهة كانو سبورت

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 01:16

كتب : FilGoal

مران الأهلي

أعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي قائمته الأولى استعدادا للقاء كانو سبورت الغيني السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة ضم المدرب السويسري لكل لاعبي الأهلي المقيدين في القائمة الإفريقية عدا رامي ربيعة للإصابة.

وسيلحق بالبعثة في غينيا الرباعي وليد أزارو وعلي معلول وجيرالدو وأليو ديانج.

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وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي- محمد الشناوي- علي لطفي

في الدفاع: أحمد فتحي- محمد هاني- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- محمود متولي- محمود وحيد- علي معلول

في الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- حسام عاشور- صالح جمعة- وليد سليمان- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات- رمضان صبحي- أحمد الشيخ- جيرالدو- أليو ديانج

في الهجوم: جونيور أجايي- مروان محسن- صلاح محسن- وليد أزارو

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