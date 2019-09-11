رئيس الزمالك يعلن تشكيل لجنة فنية لإدارة شؤون الكرة

كشف رئيس الزمالك عن تشكيل لجنة فنية لإدارة شؤون كرة القدم في النادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الزمالك في حديثه لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" أن اللجنة ستضم كل من طارق مطفى وسامي الشيشيني وإسماعيل يوسف وأشرف زكي أمين الصندوق من أجل النواحي المالية.

هذا بالإضافة لتواجد المشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور.

وأوضح رئيس النادي أن اللجنة الفنية ستدير كل شيء متعلق بفريق الكرة ووضع تصور مستقبلي للفريق بشأن صفقاته وكل ما يحيط به.

وأكد في الوقت ذاته أن اللجنة الفنية لن تتدخل في أي شيء يخص فريق الكرة من الناحية الفنية.

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