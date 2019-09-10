أثمر اجتماع اللجنة المسيرة لاتحاد الكرة وإيهاب جلال المدير الفني للمصري عن اتفاق أولي لتولي الأخير تدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري.

وكان أعضاء اتحاد الكرة فضلوا إيهاب جلال في المداولات بينهم حول الخماسي المرشح لتولي المنصب حسبما علم FilGoal.com، حيث حصل جلال على صوتين من أصل الـ5 أعضاء، بينما يميل صوت ثالث للمدير الفني للمصري بشرط الوصول لتوافق بشأن عناصر الجهاز الفني المساعد.

وبناء على ذلك اجتمع أعضاء اتحاد الكرة مع إيهاب جلال الذي أبدى ترحيبه بتدريب المنتخب وتطرق الطرفان لمناقشة أعضاء الجهاز الفني المعاون.

ورحب إيهاب جلال بالأسماء التي طُرحت في الاجتماع من قبل اتحاد الكرة للتواجد في الجهاز المعاون.

في الوقت ذاته رحب مسؤولو الجبلاية بالأسماء التي طرحها مدرب المصري للتواجد في الجهاز المعاون له حال توليه المسؤولية رسميا.

من هم الأسماء المرشحة للجهاز المعاون؟

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأسماء المرشحة للتواجد في الجهاز المعاون أبرزهم عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لمنصب المدرب العام.

هذا بالإضافة لضم محمد شوقي لاعب منتخب مصر السابق لمنصب المدرب المساعد بالإضافة مع حمد إبراهيم المدرب العام الحالي للمصري.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن وجود أسامة نبيه وعصام الحضري ضمن قائمة المرشحين لدخول جهاز المنتخب. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يجتمع اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة لمناقشة ما حدث في المفاوضات والخطوات التي تم اتخاذها قبل إصدار أي قرار رسمي.

مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال

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