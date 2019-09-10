الأهلي يتلقى 2.4 مليون جنيه من فيفا

أعلن الأهلي تلقيه 148 ألف دولار (2.4 مليون جنيه مصري) من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

ويأتي الإيداع بقيمة راتب مهاجم الفريق مروان محسن خلال فترة إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية عام 2017، أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالجابون.

وغاب مروان عن الأهلي 274 يوما، و38 مباراة متتالية، بسبب الإصابة.

وقال بيان صادر عن الأهلي: "محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي طلب فور توليه المسؤولية من إدارة قطاع كرة القدم حصر كافة الملفات الخاصة بالقطاع المطروحة على الساحات التحكيمية لمتابعتها والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي أمام كافة الجهات، وفي هذا السياق طلب من حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بالنادي متابعة ملف حقوق الأهلي المالية المترتبة على إصابة مروان محسن مع المنتخب الوطني في ضوء لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "وقدمت الزيني لرئيس النادي النصوص اللائحية الكافية في لوائح فيفا والتي تؤكد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل قيمة رواتب اللاعبين حال تعرضهم لإصابات مؤثرة في البطولات القارية وفقا لفترة غياب كل لاعب والضرر الواقع على فريقه سواء ماديا أو فنيا".

وأردف "وعليه اعتمدت حنان الزيني، التي تبذل جهودا كبيرة في ملف اللوائح والتراخيص بالنادي بما يواكب الأندية المحترفة على مستوى العالم، الملف من رئيس النادي والتصديق عليه من اتحاد كرة القدم وتقديمه للاتحاد الدولي. تضمن الملف تقرير المركز الطبي في ألمانيا والذي يؤكد على إصابة مروان وتشخيص الإصابة وتحديد فترة غياب اللاعب وكذلك الضرر الفني والمالي الذي وقع على النادي الأهلي من جراء هذه الإصابة".

وأتم "وبعد فترة من المداولات ومتابعة الملف والتأكد من سلامة موقف الأهلي وأحقيته، قرر (فيفا) إرسال المبلغ المشار إليه في حساب الأهلي والذي يعد أول ناد مصري يقوم بتفعيل هذا البند في لوائح الاتحاد الدولي، وكان في السابق يتحمل اتحاد كرة القدم المحلي تكاليف إصابة اللاعب فقط دون النظر إلى راتبه وهو ما يتحمله فيفا حاليا في ضوء لوائحه".

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