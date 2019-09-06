مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال

ما هي مميزاته وعيوبه؟ هل تُعاني الفرق التي يُدربها من أزمات دفاعية بسبب طريقة اللعب؟ كيف سيتعامل مع هجوم منتخب مصر؟ لماذا قد يتولى تدريب منتخب مصر؟ مليون سؤال يدور حول ترشيح إيهاب جلال لقيادة الفراعنة.

إيهاب جلال ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر وهو ما جعلنا نطرق أبواب مدرب المصري الحالي في محاولة للوصول لإجابة على المليون سؤال.

السؤال الأول الذي يدور دائما حول أي اختيار، ما هي مميزاته؟ لماذا إيهاب جلال؟

أهلا بكرة قدم ممتعة.

منذ فترة هيكتور كوبر ومرروا بـ خافيير أجيري، وتعترض بعض من الجماهير المصرية على طريقة اللعب، مطالبين بتقديم كرة قدم ممتعة.

هناك قطاع أخر يرد بأن الجيل الحالي للكرة المصرية لا يمتلك القدرات الأعلى مقارنة بجيل حسن شحاتة على سبيل المثال.

وهذا هو الشق الأول المميز في إيهاب جلال. كرة ممتعة، بدون إمكانيات.

صاحب الـ 52 عاما يعتمد على أسلوب ممتع في اللعب، معتمد على اللعب السلس بين الخطوط مع تمريرات تبدأ من حارس مرمى، دون الاعتماد على اللعب الطولي.

أسلوب إيهاب جلال يجعل الفرق التي يُدربها تصنع أكبر كم ممكن من الفرص في اللقاء الواحد.

عدد الفرص التي يصنعها فريق يدربه إيهاب جلال = 3.6 فرصة في المباراة الواحدة.

مقارنة إيهاب جلال مع حسام حسن وحسام البدري وأحمد حسام "ميدو" تصب في مصلحته فهو رقم 1 بين المتنافسين هجوميا.

عدد الفرص التي يصنعها فريق يدربه حسام حسن = 2.6 فرصة في المباراة، في مقابل يصنع أي فريق يدربه حسام البدري 2.8 فرصة في المباراة.

قدرات الفرق التي يدربها إيهاب جلال على صناعة الفرص لا تأتي فقط بسبب أسلوب البناء من الخلف، بل المرونة التخططية الكبيرة في تنفيذ طرق اللعب.

إيهاب جلال يُفضل خطة 4-4-2 ولكن ليس بالشكل الكلاسيكي، وسبب ذلك يشرحه بنفسه قائلا: "لا أطلب من الجناحين الالتزام بأدوارهما في الجانبين فقط، يمكن أن تجد الجناح الأيمن مثلا في قلب الملعب".

وتابع إيهاب جلال "يجب أن يعرف الجناح دائما متى يتوغل للعمق ومتى يبقى في طرف الملعب ومتى يستغل المساحة التي وفرها له المهاجم بتحركه بشكل معين خارج منطقة الجزاء".

مرونة إيهاب جلال الخططية تجعل أي فريق يُدربه يظهر مرة بـ 4-4-2 ومرة 4-3-3 ومرة أخرى 3-4-3 وقد ترى تلك الخطط جميعها في مباراة واحدة وأمام منافس واحد.

هذا النوع من الأسلوب لم نشاهده مع كوبر الذي اعتمد بشكل صريح على خطة 4-2-3-1. لعبنا بنفس الأسلوب أمام السعودية وأمام منتخبات أقوى كثيرا مثل أوروجواي وأضعف مثل أوغندا.

تأكد أن هذا الأمر لن يحدث مع إيهاب جلال.

الشق الثاني المميز في إيهاب جلال هو قدرته على استخلاص أفضل ما يوجد لدى اللاعب، كيف يفعل ذلك؟

أحمد الشيخ لاعب الأهلي الحالي الذي تألق في المقاصة، تحدث عن إيهاب جلال قائلا: "إيهاب جلال أفضل مدرب يرفع الضغط عن لاعبيه. تألقت بسببه فهو أفضل من يتعامل مع اللاعبين في مصر".

إذا كنت تعتقد إن رفع الضغط عن اللاعب لا يفيد، فانظر جيدا لـ جون أنتوي.

أنتوي الذي يبدع حتى تلك اللحظة مع بيراميدز، تلألأ مع إيهاب جلال في المقاصة والسبب أيضا رفع الضغط.

إيهاب جلال كشف سابقا كيف رفع الضغط عن أنتوي، قائلا: "أخبرت أنتوي بأنني لا أريد منه التسجيل".

نظرية إيهاب جلال هنا "يجب أن يكون لدى المهاجم إمكانيات أخرى بجانب التسجيل، مثل التحرك واستلام الكرة وفهم تحركات اللاعبين في الملعب. لا أرغب من المهاجم التسجيل بل أرغب في الانتصار".

وأضاف "أقول ذلك لكل المهاجمين. إذا نفذت المطلوب منك ولم تُسجل فأنت ستشارك. إذا سجلت فقط ولم تنفذ المطلوب وتعتقد بأنك بهذه الطريقة ضمنت مركزك، لن تشارك".

بكل تأكيد يرغب إيهاب جلال من مهاجمه أن يُسجل الأهداف، لأنها ستقود فريقه للانتصار في النهاية، ولكن هنا نتحدث عن أسلوب ازاحه الضغط عن لاعبيه.

بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي خرج في نوفمبر عام 2018 ليدافع عن مهاجمه خيسوس الذي لم يسجل وقتها إلا هدفين في 15 مباراة.

كيف دافع جوارديولا عن خيسوس؟ نفس نقطة إيهاب جلال تماما.

جوارديولا شرح للصحفيين "هناك الكثير من التحركات التي يفعلها خيسوس داخل الملعب لا يدركها الكثيرين لأنه لا يسجل، ولكنه يفيدنا للغاية بتلك التحركات".

الشق الثالث المميز في إيهاب جلال هو تحليه بشخصية هادئة وقوية وليست مكروهة.

إيهاب جلال يبدو هادئا ولكن هذا الهدوء يخفي "شخصية مرعبة تخاف مخالفة تعليماته"، مثلما قال حسين الشحات.

الشحات الذي وصل لأفضل مستواه تحت قيادة إيهاب جلال تحدث عن شخصية المدرب قائلا: "هو شخصية قوية للغاية ترتعب من عدم تنفيذ تعليماته".

وأضاف الشحات "الكل يتعلم من إيهاب جلال ويؤمن بقدراته الفنية على تطوير كل لاعب ولكن في نفس الوقت الكل يخشى عدم الالتزام وعدم تنفيذ مطالبه لأنه وقتها سيتخلى عنه وسيدفع بلاعب آخر ينفذ التعليمات".

الإيمان بأسلوب إيهاب جلال لم يكن فقط لدى لاعبي مصر للمقاصة، بل انتقل أيضا خلال فترته في إنبي.

الجميع لم يعرف محمد مجدي "أفشة" قبل أن يتولى إيهاب جلال تدريب إنبي.

فترة جلال مع إنبي كانت قصيرة ولكن المدرب لا يحتاج لكثير من الوقت ليؤثر بشكل مباشرة في لاعبيه.

فكيف فعل ذلك؟

أفشة لاعب الأهلي الحالي تحدث سابقا عن إيهاب جلال قائلا: "حينما تولى قيادة الفريق تحدث معي وقال نصا "لن تلعب في المركز رقم 10، هذا المركز غير موجود معي. سألعب بثنائي وسط مدافع وأنت الثالث. هو مدير فني يؤثر في شخصية اللاعبين ويجذبهم حوله".

وتابع أفشة "لديه شخصية قيادية وطموح. لا يوجد مدير فني مثله. هناك مدربين كثيرا لكن يأتون بعده. إيهاب جلال هو أفضل مدير فني قام بتدريبي".

أفشة كان أكثر من صنع أهدافا مع إنبي تحت قيادة إيهاب جلال وثاني أكثر من سجل.

فمن الأول؟ سنترك أفشة وننتقل للاعب آخر كان معه في صفوف إنبي والآن معه في صفوف الأهلي، هو صلاح محسن.

هل تعلم أن عدد أهداف صلاح محسن تحت قيادة إيهاب جلال أكبر من عدد أهدافه مع الأهلي منذ انضمامه للأخير؟

هل تعلم أن صلاح محسن لعب 12 مباراة تحت قيادة إيهاب جلال، بينما لعب 29 مباراة مع الأهلي؟

صلاح محسن سجل 6 أهداف منذ انضمامه لـ الأهلي، بينما سجل نفس اللاعب 7 أهداف وصنع هدفين خلال 12 لقاء فقط تحت قيادة إيهاب جلال.

مبرر صلاح محسن الوحيد لتألقه في فترته مع إنبي كان "إيهاب جلال هو السبب".

وقال صلاح محسن "أي لاعب يشارك مع إيهاب جلال لابد أن ينجح. لا مجال في ذلك بسبب معاملته مع كل العناصر الأساسية وغير الأساسية إلى جانب أفكاره".

تصريحات صلاح محسن ومن قبله أفشة توضح لك جيدا طريقة إيهاب جلال في التعامل مع اللاعبين مما يجعلهم يعشقون أسلوبه وأفكاره وشخصيته ومنها يعشقون تنفيذ مطالبهم ومنها ينجحون سويا.

ميزة مهمة في شخصية إيهاب جلال، إلى جانب تجربة التعامل مع رئيس نادي الزمالك.

إيهاب جلال لم يتعامل مع نجوم بقدرة محمد صلاح، والكل يتفق على ذلك، ولكنه تعامل مع رئيس مجلس إدارة الزمالك، والكل أيضا يعرف مدى صعوبة ذلك.

هدوء وقوة إيهاب جلال جعله طوال فترته مع الزمالك "لم يتدخل رئيس النادي في أي مرة لفرض علي أي لاعب عليه".

قد تقول بأنها في النهاية لم تكن تجربة ناجحة لـ جلال مع الزمالك فما المفيد من تلك الشخصية، ولكن مدرب المصري الحالي يختلف في الرأي هنا.

ووصف إيهاب جلال تجربته مع الزمالك بـ"الجيدة. لست حزينا من تلك التجربة. الخطأ الوحيد كان تولي المسؤولية في منتصف الموسم وهو ما صعب الأمور بسبب عدم إعداد اللاعبين قبل الموسم".

وتابع جلال "تعاملت مع لاعبين لا يتدربون في البداية ومجموعة مصابة ومجموعة حزينة لأنها لا تشارك. عملت معهم جميعا وانتصرنا 8 مباريات متتالية ثم سقطنا في بطولة إفريقيا وبعد مباراتين شعرت بقلة الحماس وأنني لست سعيدا وعلي الرحيل".

في تلك الفترة كيف تعامل إيهاب جلال مع رئيس الزمالك؟ أجاب "العلاقة كانت جيدة جدا ولم يتدخل نهائيا في عملي وأخبرته بطريقة عملي منذ اليوم الأول".

رئيس النادي مكانه في المقصورة ثم يُحاسب الجهاز على الأخطاء، لا أن يفرض عليهم أي لاعب أو غيره.

هكذا تعامل إيهاب جلال مع رئيس الزمالك. الأمور ستكون مختلفة بكل تأكيد في التعامل مع نجوم المنتخب –في حالة توليه المهمة- ولكن هدوء وذكاء صاحب الـ 52 عاما سيجعله يُسير الأمور للأفضل.

العيوب

أغلقنا أكثر من باب للأسئلة عن مميزات إيهاب جلال، ولكن ماذا عن عيوبه؟

لم يخض تحديا جماهيريا كبيرا سوى مرة واحدة فقط. قد نُصنف ذلك بأنه التحدي الأكبر أمام لجنة اختيار المدير الفني الجديد لـ المنتخب، بدلا من تصنيفه كعيب لـ إيهاب جلال.

عندما شعر إيهاب جلال بأن حماسه أصبح أقل، خرج ليعلن استقالته من تدريب الزمالك. هذا الأمر لن ينفع أبدا مع المنتخب المصري.

الأمور مع منتخب مصر مختلفة تماما. أنت تتحدث عن قاعدة جماهيرية كبيرة لن تستقبل بهدوء خبر رحيل مدرب بسبب قلة الحماس.

إذا حددنا أهداف المنتخب المصري في الوقت المقبل، سنتحدث عن بطولة أمم إفريقيا أولا + الوصول لكأس العالم في قطر 2022. خريطة أهداف تحتاج لعمل طويل لا يتوقف فجأة بسبب قلة الحماس.

عيب آخر، أو لنكن أكثر دقة ونقول "تحدي آخر" سيكون في وجه إيهاب جلال في حالة توليه مسؤولية المنتخب وهو إرضاء القاعدة الجماهيرية في اختياراته.

إيهاب جلال لا يجد أي مشكلة في إبعاد لاعب ومطالبة إدارة ناديه في التعاقد مع آخر بالاسم لأنه يطبق جيدا أسلوب لعبه. في المنتخب الأمور ستكون مختلفة تماما فسيكون أمام قاعدة كبيرة من اللاعبين للاختيار بينهم.

لكن في نفس الوقت المحاسبة على اختياراته ستكون أكثر قسوة من محاسبة رؤساء الأندية، لأنها ستكون محاسبة جماهيرية.

أنت خسرت لأنك استبعدت أ مدافع الأهلي وقررت ضم ب مدافع المصري. لم تنتصر لأنك فضلت س لاعب وسط المقاصة على حساب ع لاعب وسط الزمالك.

أمور ستطارد إيهاب جلال مع كل اختيار له ومع كل تعثر له.

والآن أغلقنا باب الأسئلة عن عيوب إيهاب جلال، ولنفتح الباب الأصعب..

لماذا إيهاب جلال؟

ذكرنا في السابق مميزات إيهاب جلال الهجومية، ولكن ماذا عن الدفاع؟

الفرق التي يتولى إيهاب جلال مسؤولية قيادتها دائما ما تهتز شباكها بأهداف ليست بالقليلة.

مع المقاصة عندما أنهى الدوري وصيفا لـ الأهلي كان صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بـ 65 هدفا بفارق 23 هدفا كاملا عن الزمالك صاحب المركز الثالث و3 أهداف عن الأهلي.

لكن على المستوى الدفاعي اهتزت شباكه 34 مرة وهو أكثر من ضعف عدد مرات اهتزاز شباك الأهلي.

إيهاب جلال يعرف ذلك جيدا ولكن "أتقبل الأخطاء الفردية"، المشكلة تكمن في "الأخطاء الجماعية".

ما معنى الأخطاء الجماعية؟

شرح إيهاب جلال: "الخطأ الجماعي على سبيل المثال هو خروج قلبي الدفاع دفعة واحدة في نفس الوقت للأمام. هذا خطأ جماعي، يجب أن تعرف متى تتقدم ومتى تقف وقلب الدفاع الآخر هو من يتقدم".

كيف يُعالج الأخطاء الجماعية؟ قال "تلك الأمور تُصحح دائما بتذكير اللاعب والحرص على المذاكرة معه دائما، فتصبح من أساسيات تفكيره بشكل يومي مثل الأكل والنوم".

ولكن هذا الأمر لن يكون سهلا على الإطلاق مع المنتخب على عكس الأندية.

مع المنتخب لن يتواجد إيهاب جلال مع اللاعب بشكل يومي، على عكس الأندية، وهذا تحدي أكثر صعوبة.

ماذا عن الخطأ الفردي؟ أكمل جلال "أتقبل الخطأ الفردي. بكل تأكيد لا أتمنى حدوثه ولكن في نهاية بقبله لأنه يأتي في مقابل بعض الأمور التي تحدث من نفس اللاعب، وأشرح له الخطأ في النهاية".

أزمة المنافس

أصعب حالة يمكن أن يقع فيها أي لاعب هو وجوده أمام أكثر من سؤال في الفرصة الواحدة.

ما معنى ذلك؟ أسلوب إيهاب جلال في بناء الهجمة يتمتع بمرونة كبيرة تخص اللاعب الذي سيستسلم الكرة من عند منتصف الملعب.

هذا الأسلوب ظهر بقوة مع المقاصة وأيضا مع الزمالك.

مع المقاصة اعتمد إيهاب جلال على الثنائي هشام محمد وأحمد داوودا في وسط الملعب وهو ثنائي لا يمتاز من الأساس بسرعة استرداد الكرة لكن هناك ميزة أخرى استغلها جلال.

عندما يواجه إيهاب جلال منافسا يضغط بقوة وبشكل مستمر على حامل الكرة، فكل ما عليه فعله هو وضع لاعبين يتمتعون بمهارات فردية (واحد ضد واحد) فيكسرون الضغط بكل سهولة.

هذا الأسلوب طبقه جلال أمام حسام حسن والأخير معروف بأسلوب الضغط المستمر.

فكيف تغلب جلال على ذلك؟

شرح إيهاب جلال: "أجبرت هشام محمد وداوودا –ثنائي الوسط- على ضرورة المهارة الفردية. مهارة فردية ناجحة على فريق يضغط = مساحات بالجملة".

ولكن لا تعتقد إن هذا هو أسلوب جلال فقط، بل هناك طرق أخرى تثبت التنوع الفكري له، وهو ما ظهر مع الزمالك.

فترة جلال مع الزمالك ليست بالفترة السعيدة للأخير، ولكنها شهدت أسلوبا جديدا اتبعه الفارس الأبيض.

في آخر 5 سنوات لـ الزمالك، كانت تعتمد الفرق أمامه على الضغط على طارق حامد في لحظة استلامه الكرة من خط الدفاع.

المنافس يترك الزمالك ينقل الكرة بين رباعي الدفاع دون أي ضغط، وبمجرد وصول الكرة لطارق حامد يبدأ الضغط بلاعبين ويستخلص الكرة.

مع إيهاب جلال، تناوب على دور طارق حامد أكثر من 5 لاعبين، فأصبح المنافس في حالة حيرة؟ هل أضغط على محمد عنتر/ أيمن حفني / عبد الله جمعة (كجناح) –على سبيل المثال- الذي جاء من الهجوم لاستلام الكرة من الدفاع؟ إذا كانت الإجابة بـ نعم سنضغط، إذا ماذا عن المساحة الفارغة التي تركها القادم من الهجوم، من سيغطيها؟

تلك هي نقطة القوة في أسلوب إيهاب جلال. يخلق حيرة كبيرة أمام المنافس في كيفية الدفاع على لاعبي الوسط.

الآن تخطينا بوابة جديدة من بوابات الأسئلة عن إيهاب جلال، ولكننا وصلنا للسؤال الأصعب الذي لن نقدر على حله.

هل يتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر؟