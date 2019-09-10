قارن خاديم دياو مدافع جينيراسيون فوت منافس الزمالك في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، بين الأبيض في إفريقيا، وبين برشلونة وريال مدريد في أوروبا قبل مواجهة الذهاب بين الفريقين في السنغال يوم السبت المقبل.

وقال دياو لـFilGoal.com: "حالتنا النفسية رائعة ولا نطيق الانتظار لتبدأ مباراة يوم السبت المقبل رغم معرفتنا أنها لن تكون سهلة".

وأضاف "نعلم أننا سنواجه فريقا كبيرا، وأحد فرق القارة العظيمة التي صنعت سمعة معروفة للجميع، ولكن هذا لا يعني أننا لا نثق في أنفسنا".

وأردف "نتدرب ونركز على هدفنا، لدينا الموهبة وسنفعل كل ما يمكننا فعله للفوز".

وشدد "نعتمد على التزامنا. سيكون من الرائع أن نلعب في مصر على ملاعب رائعة رأيناها في كأس الأمم، هذا يمنحنا فرصة لتطوير أدائنا".

وانتقل دياو للحديث عن كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، ومقارنتها بمباراة فريقه ضد الزمالك حيث قال: "بالتأكيد عندما نصل إلى مصر سنتذكر هزيمة السنغال ضد الجزائر في نهائي البطولة، كان أمرا مرا ومازال لم يغب عن أذهاننا. نريد أن نلعب بشكل رائع ونفوز إن شاء الله".

وأتم دياو "الزمالك فريق عظيم، معتاد على لعب تلك البطولات الدولية، مثل ريال مدريد وبرشلونة في أوروبا. هذا لن يرعبنا، التاريخ لن يحدد الفائز حتى في ظل احترامنا الشديد لتاريخ الزمالك. الملعب سيحدد الفائز".

ويعود الزمالك لدوري أبطال إفريقيا بعد أشهر من حصده للقب كأس الكونفدرالية، بأمل حصد الكأس السادسة في البطولة الإفريقية الأغلى.

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