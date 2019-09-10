ما الذي يتبادر إلى ذهنك عند ذكر اسم إيهاب جلال؟ بالتأكيد الكرة الهجومية التي يعتمد عليها أيا كان الفريق الذي يقوده.

اسم إيهاب جلال مرشح بقوة لقيادة المنتخب المصري الفترة المقبلة وسط أسماء قوية مثل حسام حسن وحسن شحاتة وحسام البدري.

يعتمد إيهاب جلال على أسلوب لعب واضح ويفرض فلسفته، الفرق التي يقودها تخلق فرص أكثر من أي مدير فني مرشح آخر وذلك واضح من خلال الأرقام.

ما يميز إيهاب جلال أنه يتعامل مع المواهب بصورة جيدة، وشخصيته هادئة ولا يتأثر بما يقال في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن مثل الإيجابيات فهناك سلبيات بالتأكيد، فهو لم يتولى قيادة فريق صف أول ينافس على البطولات سوى الزمالك، لكن حسن شحاتة قاد مصر بعد تألقه مع المقاولون العرب من الدرجة الثانية وحقق أفضل إنجازات مصر.

فما الذي يميز إيهاب جلال عن غيره من المرشحين لقيادة مصر؟ هذا ما نستعرضه في الفيديو الآتي:

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