أصبح لا يفصلنا عن معرفة اسم مدرب منتخب مصر المقبل سوى أيام قليلة فما هي مميزات كل مرشح لتولي المنصب خلفا لخافيير أجيري؟ نجوم الكرة يجيبون.

وتحدث علي ماهر المدير الفني لإنبي لـFilGoal.com قائلا: "لا أريد أن أقول إننا نعود إلى الخلف لكنني أفضل فكرة جديدة وهي تصعيد شخص جديد لتولي المنصب".

وأوضح "عندما تعاقد معي محمود الأسيوطي لتدريب الأسيوطي سبورت جعل شخص ما يصبح مدرب جديد في الدوري".

وواصل مدرب إنبي حديثه "عندما تجلب مدربا لم يتول المنصب سيكون بمثابة شيء جديد ولديه طموح كبير للقيام بعمل مختلف من أجل النجاح وهذا مكسب جديد للمنتخب بالإضافة مع نجاح حسن شحاتة".

وأردف "إيهاب جلال مدرب جيد للغاية وكذلك حسام حسن".

وعن حسن شحاتة قال: "نجح من قبل ويعرف طريقة النجاح نعم الجيل اختلف ولكن لديه طريقة تقوده للنجاح".

أما عن حسام البدري "نجح مع الأهلي وهو شخصية قوية نعم الكثيرون لا يتفقوا معه ولكنه مدرب مميز".

وانتقل علي ماهر للحديث عن حسام حسن "يعي جيدا أهمية المنتخب ويستطيع بث الحماس في أنفس كل اللاعبين وإخراج أفضل ما لديهم ولديه طريقة مميزة في التدرب على الركلات الثابتة على سبيل المثال".

وأكمل "يجب أن يكون هناك مواصفات معينة على أساسها يتم الاختيار من قبل المسؤولين وألا يشعر أي منهم بالخوف من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأردف مدرب الفريق البترولي "ماذا فعل ذلك المدرب بأقل إمكانيات من قبل فكيف سيؤدي حالما توفرت له إمكانيات رائعة".

وأتم "من الجيد أن يكون هناك أكثر من مرشح وليس شخص واحد فقط".

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