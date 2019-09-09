خاص مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 10:27

كتب : عاطف شادي

مصر - إيهاب جلال

كشف مصدر باتحاد الكرة عن مفاضلة بين اسمين لمعاونة المدير الفني المقبل لمنتخب مصر، المنصب الأقرب لـ إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com أن اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة تفاضل بين أسامة نبيه، المدرب العام في جهاز هيكتور كوبر صاحب فضية كأس الأمم 2017 والتأهل لكأس العالم والمدرب السابق لنادي مصر، أو عماد النحاس المدير الفني الحالي للمقاولون العرب.

يأتي ذلك في ظل تأكيد المصدر على قرب خلافة جلال لخافيير أجيري، حيث أوضح FilGoal.com في وقت سابق حصول جلال على صوتين في اللجنة، بينما يميل صوت ثالث للمدير الفني للمصري بشرط الوصول لتوافق بشأن عناصر الجهاز الفني المساعد.

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الصوتان المتبقيان ذهبا لـ حسن شحاتة، المدير الفني الأسطوري للفراعنة.

متى يتم حسم المفاضلة بين النحاس ونبيه؟

قال المصدر إن القرار النهائي سيأتي بعد التفاهم مع إيهاب جلال، وكذلك التواصل مع المدربين لمعرفة رأيهما في التواجد بالجهاز؟

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موقف عصام الحضري

وهنا، شدد المصدر أن فرص عصام الحضري تبقى الأعلى لتولي منصب مدرب حراس المرمى بعد استقراره على الاعتزال نهائيا، وذلك لـ"استغلال شخصيته القوية في السيطرة على الفريق" بحسب المصدر.

ولكن، لا تزال هناك محاولات من جانب جلال لضم مدرب حراس مرماه المفضل، مصطفى كمال، للجهاز.

وأتم المصدر بأن اتحاد الكرة في طور الانتهاء من التشكيل الرسمي للجهاز الفني الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عن تشكيله الكامل في الأسبوع الجاري.

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