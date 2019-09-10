بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

8 دقائق فقط مرت من عمر المباراة قبل أن تهتز الشباك ربما بواحد من أفضل أهداف المنتخب اليمني عبر مسيرته.. والضحية كانت شباك السعودية.

المنتخبان التقيا على استاد البحرين الدولي ضمن الجولة الثانية من تصفيات آسيا لمونديال 2022 في إطار مباريات المجموعة الرابعة، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

والمنتخب اليمني تقدم من هز شباك السعودية بشكل مبكر بهدف رائع من مقصية للاعب محسن قراوي.

تمريرة بينية طولية استقبلها محسن، لاعب نادي الصقر اليمني، بمقصية سريعة بعدما تحرك في ظهر الدفاع ليفشل الحارس عبد الله المعيوف في التصدي لها.

لكن الإثارة لم تتوقف في هذا اللقاء، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.

في الدقيقة 23 نجح هاتان بهيري في تسجيل التعادل للأخضر السعودي، قبل أن يباغت عمر الداحي، مهاجم القاسم العراقي، شباك رجال المدرب هيرفي رينار مجددا ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من مجهود فردي رائع.

ومع بداية الشوط الثاني نجح سالم الدوسري في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 48 تحديدا.

المجموعة الرابعة تضم إلى جوار المنتخبين: سنغافورة، وفلسطين، وأوزباكستان.

وسنغافورة تتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، تليها فلسطين بـ3 نقاط من نفس عدد المباريات.

أما اليمن فتحتل المركز الثالث بتعادلين، بينما حصدت السعودية أول نقطة في أولى مبارياتها بالتصفيات.

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