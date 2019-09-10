رسميا – معروف يوسف ينضم لـ المقاولون معارا من الزمالك

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 17:37

كتب : أحمد شاكر

الزمالك - وادي دجلة معروف يوسف

أعلن المقاولون العرب بشكل رسمي الحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف من الزمالك على سبيل الإعارة.

وتأتي الأنباء بعد تصريح محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون لـFilGoal.com استعارة ناديه للاعب، لمدة موسم.

وتعد صفقة معروف يوسف هي التاسعة بعد التعاقد مع النيجيري كوفري ايبونج، مهاجم أهلي بني غازي الليبي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم؛ وكلا من محمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين، لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل، مدافع سموحة السابق، وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي .

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وكان اللاعب النيجيري البالغ عمره 26 عاما قريبا من الانتقال إلى المصري، لكن نجح المقاولون في التعاقد معه.

وخرج معروف من حسابات الزمالك لذلك بحث النادي عن عرض مناسب للاعب.

ولعب معروف للشرطة العراقي في الموسم الماضي معارا من الزمالك.

وانضم لاعب الوسط إلى الزمالك في 2014 قادما من اتحاد الشرطة وكان لاعبا لكوارا يونايتد النيجيري.

وتوج معروف مع الزمالك بخمسة ألقاب منها 3 في كأس مصر ولقب في الدوري المصري الممتاز.

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