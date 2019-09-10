علاء عبد العال: حزين لعدم ترشحي لتدريب المنتخب.. لست أقل من إيهاب أو حسام

قال علاء عبد العال مدرب الداخلية السابق إنه ليس أقل من إيهاب جلال مدرب المصري أو حسام حسن مدرب سموحة لكيلا يطرح اسمه ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة. وذلك في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم".

وصرح عبد العال قائلا: "أرغب في قول شيء، من داخلي حزين بعض الشيء، منذ موسمين أو 3، كنت أنا وإيهاب جلال هو في المقاصة وأنا في الداخلية نتنافس كأفضل اثنين مدربين في الدوري".

واستكمل "كل الترشيحات لإيهاب جلال في المنتخب، الظروف ساندته وحينما عمل مع أندية معها إمكانيات ساعدته".

وأضاف "الظروف هي من وضعتني في نادي إمكانياته أقل وهبطت أسهم علاء، حزين لأن كل شخص يرغب في أن يكون الأفضل".

وواصل "لما لا يطرح اسمي، لست أقل من إيهاب أو حسام، لي 8 سنوات في الدوري وأديت مباريات جيدة ضد فرق كبيرة رغم قلة الإمكانيات وقدرات اللاعبين ورغم ذلك عملت بشكل جيد، أتمنى من الله أن تكون الفترة المقبلة أفضل".

عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة كان قد قال في وقت سابق إن كل من أحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة، وحسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق وحسام البدري مدرب الأهلي السابق، وحسام حسن وإيهاب جلال مرشحون لتدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري.

المدرب المكسيكي رحل عن تدريب منتخب مصر بعد إقصائه من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم 2019 ضد جنوب إفريقيا في المسابقة التي أقيمت في مصر.

وتطرق علاء للحديث عن رفضه عرضا لتدريب نادي مصر قائلا: "وصلتني عروض، آخرها فريق من الدوري الممتاز، نادي مصر، لم يكن من المسؤولين لكن من أحد الوكلاء، لكنني فكرت في الأسباب ولماذا اعتذر محمد صلاح وأسامة نبيه، ورأيت أنه لم يكن وقتا مناسبا، وأنتظر فرصة أفضل".

وتابع "أثير خلال الوقت الماضي أن عماد النحاس لو تولى منصبا في الأهلي فأنا مرشح للمقاولون".

وأكمل "فحينما أقول مع كامل احترامي إن المقاولون خامس الدوري بمجرد رحيل عماد، سيفكر في علاء، فهؤلاء يعرفون جيدا إمكانياتي ويفكرون بي، رغم أنه لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي، لكن الكلام أثير".

واسترسل "عماد النحاس لا شك أنه قام بطفرة مع المقاولون، ولديه خبرة واستفاد من فترة لعبه تحت إمرة مانويل جوزيه الذي كان مدرسة رائعة".

وأردف "لو عدت قبل المقاولون عماد هبط مع 3 أندية، لم تساعده الإمكانيات، وهذا ما أتحدث عنه، تقييم المدرب بعمله مع الفريق بغض النظر عن الهبوط هناك بالتأكيد أسباب له، لكن لو حصل المدرب على إمكانيات أعلى سيحقق نتائج".

وأتم "عماد قدم موسما رائعا مع المقاولون، وهو من الأندية التي تساعد أي مدرب على النجاح، ولديه إمكانيات غير عادية".

آخر المحطات التدريبية لعلاء عبد العال، كان الداخلية في الفترة من أبريل 2017 وحتى مايو 2019، وقاد الفريق في 80 مباراة تعادل في 30 وخسر 33 وفاز في 17 وسجل فريقه 86 هدفا واستقبل 113، وهبط الفريق خلال الموسم المنصرم.

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