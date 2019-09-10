صلاح يبدأ حصاد الجوائز الفردية مع ليفربول

بدأ موسم حصد الجوائز الفردية لنجمنا المصري محمد صلاح، فقد توج بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس لليفربول برائعته التي هز بها شباك أرسنال.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

نادي ليفربول كشف قبل أيام عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر أغسطس الماضي.

وتواجد في القائمة هدفان لمحترفنا المصري محمد صلاح، في شباك أرسنال والذي حصد المركز الأول في التصويت والآخر في شباك نورويتش سيتي والذي جاء في المركز الثالث.

بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت.

The winner of our Goal of the Month award for August... ...@MoSalah 🆚 @Arsenal 🏆🔥 Here's our top 5️⃣ from August ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) September 10, 2019

وشهدت القائمة حضور هدف ديفورك أوريجي في نورويتش سيتي وهدف ساديو ماني الثاني في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي وكذلك أمام بيرنلي، وهدفي روبيرتو فيرمينو أمام ساوثامبتون ثم بيرنلي.

صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ملاحقه.









































صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

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