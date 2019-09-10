صلاح يبدأ حصاد الجوائز الفردية مع ليفربول

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 11:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

بدأ موسم حصد الجوائز الفردية لنجمنا المصري محمد صلاح، فقد توج بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس لليفربول برائعته التي هز بها شباك أرسنال.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

نادي ليفربول كشف قبل أيام عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر أغسطس الماضي.

وتواجد في القائمة هدفان لمحترفنا المصري محمد صلاح، في شباك أرسنال والذي حصد المركز الأول في التصويت والآخر في شباك نورويتش سيتي والذي جاء في المركز الثالث.

أخبار متعلقة

أسطورة ليفربول: ما حدث بين صلاح وماني؟ منافسة صحية لا تقلق إيكو: صلاح أفضل صفقة لليفربول في السنوات الـ10 الأخيرة روبي فاولر: صلاح ليس أنانيا.. ألم تشاهدوا كرة قدم من قبل؟ الجمعية المصرية للاعبين المحترفين: صلاح في تشكيل فيفا المثالي لعام 2019

بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت.

وشهدت القائمة حضور هدف ديفورك أوريجي في نورويتش سيتي وهدف ساديو ماني الثاني في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي وكذلك أمام بيرنلي، وهدفي روبيرتو فيرمينو أمام ساوثامبتون ثم بيرنلي.

صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ملاحقه.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

طالع أيضا

محمود علاء ينفي تعرضه لحادث سير

أحمد حسن: بوفون وكاسياس فشلا في كسر رقمي

شيكابالا: لم أسب أحدا

اتحاد الكرة ينفي تحديد موعد السوبر

شيكابالا: أنا بين جمهوري ملك

سيميوني.. 13 عاما مستحيلا

محمد صلاح ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - جيرالدو يسجل في عبور أنجولا نحو مجموعات تصفيات المونديال 2 دقيقة | إفريقيا
مران الزمالك – ميتشو يوجه رسالة للاعبين.. وفقرة خاصة لسداسي الفريق 4 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 39 دقيقة | الوطن العربي
مباشر - مصر الأوليمبي (1) - (0) السعودية الأوليمبي.. هدف مصري أول 43 دقيقة | منتخب مصر
فيديو في الجول – علي ماهر يوضح مميزات المرشحين لتدريب مصر.. وفكرة جديدة يفضلها 48 دقيقة | منتخب مصر
الأهلي يتلقى 2.4 مليون جنيه من فيفا 55 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 اختطاف نيمار 3 كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير 4 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي

قد ينال إعجابك