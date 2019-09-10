ميتشو: يجب فرض التزام صارم على اللاعب المصري

شدد ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك على حتمية فرض التزام شديد على اللاعب المصري لكي يقدم أفضل مستوى لديه.

وقال الصربي عبر قناة الحدث اليوم:"أركز على 4 أشياء في عملي، أولها فرض الالتزام الصارم، لأنه أمر يحتاجه اللاعب المصري، وثانيا احترام اللاعب لكيان الكبير عمره 111 عاما، يشجعه الملايين".

وأضاف المدرب المتوج بكأس مصر 2018-2019 "لا ألتفت للأسماء والنجومية، كرة القدم لا تلعب بالأسماء بل الالتزام بمعايير الكرة الحديثة. وأخيرا، إرساء مبدأ أننا أسرة كبيرة علينا احترام العادات والتقاليد والثقافة المصرية، وأنا فخور بكوني فردا من عائلة الزمالك".

وأثنى ميتشو على اللاعبين الجدد الذين نجح الزمالك في التعاقد معهم بالقول:"أشكر الإدارة على اختيارها لصفقات جيدة، ولاعبين جيدين بشخصيات مميزة يستحقون تمثيل الزمالك".

وأتم حديثه "أي فريق يحلم بثلاثة أمور، دفاع حديدي يبني الهجمات من الخلف، هجوم قوي، وأداء ممتع للجماهير. هذا حلمي وأسعى إليه، وأثق أن الزمالك قادر على الوصول إليه".

وفاز ميتشو، المدرب الأسبق لأوغندا، بأول 4 مباريات مع الزمالك وتوج بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-صفر يوم الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه جينيراسيون فوت السنغالي في 14 سبتمبر بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتنتظره مواجهة مرتقبة أمام غريمه التقليدي الأهلي في كأس السوبر المصري لم يتحدد موعدها بعد.

































































































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