كشف محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب لـFilGoal.com استعارة ناديه للاعب معروف يوسف قادما من الزمالك لمدة موسم.

معروف يوسف النادي : المقاولون العرب المقاولون العرب

وكان اللاعب النيجيري البالغ عمره 26 عاما قريبا من الانتقال إلى المصري، لكن نجح المقاولون في التعاقد معه.

وخرج معروف من حسابات الزمالك لذلك بحث النادي عن عرض مناسب للاعب.

ولعب معروف للشرطة العراقي في الموسم الماضي معارا من الزمالك.

وانضم لاعب الوسط إلى الزمالك في 2014 قادما من اتحاد الشرطة وكان لاعبا لكوارا يونايتد النيجيري.

وتوج معروف مع الزمالك بخمسة ألقاب منها 3 في كأس مصر ولقب في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المقاولون لتقديم موسم طيب تحت قيادة مدربه عماد النحاس الذي قاد النادي لاحتلال المركز الخامس في الموسم الماضي من الدوري.

وضم المقاولون كلا من محمد سالم وشكري نجيب وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين وكوفري إيبونج ومحمد عصام وإبراهيم عادل ومحمود سيد.

ويتعرف المقاولون على منافسه في الجولة الأولى من الدوري يوم الخميس حين تجري قرعة البطولة.

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