حارس الزمالك السابق: لماذا لا يتعلم الشناوي الدرس؟

انتقد حسين السيد الحارس الأسبق للزمالك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز متهما إياه بالإهمال وعدم الجدية مما يؤثر على مستقبله.

محمد عواد النادي : الزمالك أحمد الشناوي النادي : بيراميدز

وقال السيد عبر قناة تايم سبورتس:"كنت أقول لأحمد منذ كان لاعبا في الزمالك أنت من ستبعد نفسك، لا يغير على نفسه، رغم أنه من أفضل الحراس فنيا. هناك من يحب نفسه لدرجة الأنانية، لكن الشناوي يثق في نفسه جدا لدرجة أنه يشعر بقدرته على اللعب بسهولة في أي فريق، ولا يضع في اعتباره أنه من الوارد أن يلعب حارس آخر".

وأضاف حارس الزمالك في التسعينيات "الشناوي يلعب في بيراميدز، فريق مميز، لماذا لا يغير وتكون لديه الحمية ليكون الحارس الأول للمنتخب؟ لماذا لا تتعلم يا شناوي من الدروس؟ دائما تكون الأول وتبتعد، إلى متى ستظل هكذا؟ لابد أن تهتم بنفسك أكثر".

وكان الشناوي (28 عاما) لاعبا في الزمالك قبل أن يرحل إلى بيراميدز في صيف 2018 وهو أحد لاعبي منتخب مصر منذ 8 سنوات.

ولعب الشناوي أساسيا في المنتخب مع المدرب هيكتور كوبر لكن الإصابة حرمته من الاستمرار في كأس إفريقيا 2017 ومن المشاركة في كأس العالم 2018.

وفي كأس إفريقيا 2019 كان الشناوي الحارس البديل لمحمد الشناوي لاعب الأهلي.

ووجه السيد نصيحة إلى حارس الزمالك الجديد محمد عواد الذي توج يوم الأحد بكأس مصر 2018-2019 بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3-صفر في ملعب برج العرب.

وقال السيد:"لابد أن يدرك أن اللعب للأهلي والزمالك مختلف عن الإسماعيلي أو الدوري السعودي أو منتخب مصر في بعض الأحيان، فالجيل الحالي مشكلته أنه لم يعمل تحت ضغوط جماهيرية، وألتمس له العذر. لابد أن يراعي عواد الضغوط ويضعها في الاعتبار ويتعود عليها حتى لا يتراجع مستواه الفني، وإذا لم يتدارك الضغوط بسرعة من الممكن أن يخسر مكانه، خاصة في ظل وجود محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، فهم حراس دوليون".

وأشاد السيد بقدرات عواد (27 عاما) "يتسم بالرشاقة والمرونة ورد فعله سريع، صفات يجب توافرها في حارس المرمى".

وتعاقد الزمالك مع عواد وأبو جبل بسبب إصابة حارسه الأساسي جنش الذي ستبعده الإصابة لفترة طويلة. وتوج عواد مع الفارس الأبيض بلقب كأس مصر 2018-2019 يوم الأحد بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3-صفر.

وقدم عواد أداء طيبا مع الإسماعيلي وفي الدوري السعودي لكن وجد صعوبة في المشاركة مع منتخب مصر.

































































































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